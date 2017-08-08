Статья опубликована в № 4380 от 08.08.2017 под заголовком: «Яндекс» инвестирует в знания

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«Википедия» направит пожертвование «Яндекса» на развитие не только русскоязычной Wikipedia, но и на другие проекты Wikimedia Андрей Гордеев / Ведомости

Издательство «Яндекса» стало одним из крупнейших спонсоров «Викимедиа ру» – российской региональной организации Wikimedia (управляет проектом Wikipedia), сообщила интернет-компания. «Яндекс» передал проекту 3,5 млн руб., уточнил исполнительный директор «Викимедиа ру» Станислав Козловский. Издательство пожертвовало несколько миллионов рублей, говорит представительница «Яндекса» Ася Мелкумова, но конкретную сумму не называет. «Яндекс» уже второй раз дает деньги Wikimedia, отмечают Мелкумова и Козловский, – такое случалось в 2014 г., но тогда сумма была существенно меньше.