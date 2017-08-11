Статья опубликована в № 4383 от 11.08.2017 под заголовком: Наиграли на полмиллиарда
Австралийская компания Aristocrat Leisure покупает производителя игр Plarium за $0,5 млрд
«Ведомости» вспомнили самые крупные сделки в игровой индустрии последних лет
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Наиграли на полмиллиарда
Call of Duty / Activision Blizzard
Австралийский производитель игровых автоматов Aristocrat Leisure купит 100% компании Plarium – израильского производителя игр для социальных сетей, пишет Reuters. Самые известные его игры – Stormfall, Total Domination, Vikings: War of Clans, Soldiers Inc., Sparta: War of Empires.
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