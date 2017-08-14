Статья опубликована в № 4384 от 14.08.2017 под заголовком: Частоты для своих вещей
«Глонасс» может получить частоты для интернета вещей без конкурса
У государства большие виды на проекты интернета вещей
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Свободных частот в диапазоне, где будет работать АО «Глонасс», осталось немного
Евгений Разумный / Ведомости
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) может передать акционерному обществу «Глонасс» полосу частот в диапазоне 800 МГц без конкурса и аукциона, сообщили «Ведомостям» сотрудники двух операторов и подтвердил человек, близкий к ГКРЧ. Дата самого заседания еще не определена, но перед ним пройдет согласительное совещание 31 августа: вопрос о выделении частот без конкурса включен в его повестку, говорят собеседники «Ведомостей».
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