Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4384 от 14.08.2017 под заголовком: Частоты для своих вещей

«Глонасс» может получить частоты для интернета вещей без конкурса

У государства большие виды на проекты интернета вещей

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) может передать акционерному обществу «Глонасс» полосу частот в диапазоне 800 МГц без конкурса и аукциона, сообщили «Ведомостям» сотрудники двух операторов и подтвердил человек, близкий к ГКРЧ. Дата самого заседания еще не определена, но перед ним пройдет согласительное совещание 31 августа: вопрос о выделении частот без конкурса включен в его повестку, говорят собеседники «Ведомостей».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике