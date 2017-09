«Лаборатория Касперского» может закрыть офис в Вашингтоне

Подразделение отвечало за контакты с госорганами, пишет The Bell

«Лаборатория Касперского» может закрыть подразделение в США Andrew Harrer/Bloomberg

«Лаборатория Касперского» может закрыть свое подразделение в Вашингтоне – Kaspersky Government Security Solutions Inc (KGSS). Об этом сообщает The Bell со ссылкой на два источника, близких к компании. Этот офис отвечал за контакты с госорганами, но теперь они фактически запрещены, отметил один из собеседников издания.

На прошлой неделе стало известно, что крупнейшая американская сеть магазинов электроники Best Buy убрала с полок «Антивирус Касперского» из-за подозрений в связях «Лаборатории Касперского» с российскими спецслужбами. Незадолго до этого – в июле – администрация президента Дональда Трампа запретила американским федеральным ведомствам использование продукции «Лаборатории Касперского».

В KGSS работает около 10 человек, все они – граждане США. Это представительство компании было открыто в 2014 г., в его задачи входила разработка и поставка уникальных решений для американского правительства и его контракторов, отмечает The Bell. В марте The Wall Street Journal сообщала, что бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн получил во время сотрудничества с тремя российскими компаниями более $50 000. По данным The Washington Post, одной из компаний является «дочка» «Лаборатории Касперского».

Вице-президент «Лаборатории Касперского» по связям с госорганами Антон Шингарев сообщил The Bell, что в офисе в Вашингтоне «планируется реорганизация». Он не ответил однозначно на вопрос о закрытии офиса: «Мы сейчас думаем, что с ним делать, поскольку перспективы довольно туманные». В США у компании еще два офиса – в штате Массачусетс и в штате Вашингтон.

В 2016 г. «Лаборатория Касперского» заработала по всему миру $644 млн, на США и Канаду пришлось около 24% выручки, в основном от частных пользователей и корпораций.