Статья опубликована в № 4419 от 02.10.2017 под заголовком: Связь добавляет в ВВП все меньше
Информационная индустрия принесла 3,3% от ВВП России
При этом доля операторов связи в этом вкладе снижается
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Связь добавляет в ВВП все меньше
Максим Стулов / Ведомости
В 2016 г. вклад информационной индустрии в российский ВВП составил 3,3%, или 2,528 трлн руб., говорится в исследовании Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ВШЭ). Вклад информационной индустрии в ВВП рассчитывался как сумма показателей добавленной стоимости компаний двух секторов – информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также контента и СМИ.
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