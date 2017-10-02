Технологии
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Кирилл Седов
Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4419 от 02.10.2017 под заголовком: Связь добавляет в ВВП все меньше

Информационная индустрия принесла 3,3% от ВВП России

При этом доля операторов связи в этом вкладе снижается

В 2016 г. вклад информационной индустрии в российский ВВП составил 3,3%, или 2,528 трлн руб., говорится в исследовании Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ВШЭ). Вклад информационной индустрии в ВВП рассчитывался как сумма показателей добавленной стоимости компаний двух секторов – информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также контента и СМИ.

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