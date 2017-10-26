«Лаборатория Касперского» признала: она владела кибероружием АНБ
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В 2014 г. антивирусные программы «Лаборатории Касперского» случайно скопировали с компьютера в США средства для цифровой слежки. Аналитики компании поняли, что это засекреченные средства спецслужб. О результатах они доложили руководителю компании Евгению Касперскому. Тот распорядился немедленно стереть эти файлы, сообщает АР со ссылкой на самого Касперского. В блоге компании говорится, что это результаты внутреннего расследования, которое еще продолжается.
Так «Лаборатория Касперского» отреагировала на публикации о том, что в компьютерах компании ранее были обнаружены средства для взлома, которые до того могли быть только у Агентства национальной безопасности США (АНБ). В начале октября The New York Times и The Washington Post сообщили, что израильские правительственные хакеры обнаружили в компьютерах «Лаборатории Касперского» средства для взлома, которые до того могли быть только у АНБ. Израиль предупредил об этом американскую спецслужбу. АНБ провело расследование и подтвердило, что эти средства взлома есть в распоряжении у российского правительства, писали газеты со ссылкой на свои источники.
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