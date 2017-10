«Лаборатория Касперского» признала: она владела кибероружием АНБ

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

В раскинутые «Касперским» антивирусные сети случайно попалось кибероружие спецслужб Кирилл Каллиников / РИА Новости

В 2014 г. антивирусные программы «Лаборатории Касперского» случайно скопировали с компьютера в США средства для цифровой слежки. Аналитики компании поняли, что это засекреченные средства спецслужб. О результатах они доложили руководителю компании Евгению Касперскому. Тот распорядился немедленно стереть эти файлы, сообщает АР со ссылкой на самого Касперского. В блоге компании говорится, что это результаты внутреннего расследования, которое еще продолжается.

Так «Лаборатория Касперского» отреагировала на публикации о том, что в компьютерах компании ранее были обнаружены средства для взлома, которые до того могли быть только у Агентства национальной безопасности США (АНБ). В начале октября The New York Times и The Washington Post сообщили, что израильские правительственные хакеры обнаружили в компьютерах «Лаборатории Касперского» средства для взлома, которые до того могли быть только у АНБ. Израиль предупредил об этом американскую спецслужбу. АНБ провело расследование и подтвердило, что эти средства взлома есть в распоряжении у российского правительства, писали газеты со ссылкой на свои источники.