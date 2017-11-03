Google News впервые исключил из выдачи несколько российских СМИ
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Google News в конце октября перестал выдавать сообщения Федерального агентства новостей (ФАН), заявило интернет-издание. Из новостного сервиса удален и полный архив новостей ФАНа с момента его создания в 2014 г. «Ведомости» убедились, что в Google News нет ни одной ссылки на сайт ФАНа. Упоминания агентства можно найти в агрегаторе, только если его сообщения процитированы другими СМИ.
ФАН зарегистрировано в реестре Роскомнадзора как СМИ, его учредитель – одноименное ООО, которое принадлежит Евгению Зубареву. Но, как утверждал РБК в своем расследовании, ФАН входит в медиаимперию бизнесмена Евгения Пригожина. И, как убедились «Ведомости», другие СМИ, связанные, по сведениям РБК, с Пригожиным, также исключены из выдачи в Google News. Это «Инфореактор», «Экономика сегодня», «Народные новости», «Политика сегодня», «Нью информ», «Политэксперт» и «Невские новости». Прежде в Google News они были – ссылки на них сохранились в архиве этого сервиса. В «Яндекс.Новостях» все эти ресурсы, включая ФАН, присутствуют.
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