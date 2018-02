«Рамблер.Касса» временно отказалась от комиссии при онлайн-продаже билетов

Сейчас в России через интернет продается лишь несколько процентов билетов, но у крупных сетей эта доля заметно выше Евгений Разумный / Ведомости

При покупке билетов на фильмы в объединенную киносеть (работает под брендами «Формула кино» и «Синема парк») через «Рамблер.Кассу» пользователи больше не платят комиссию в 10%, убедились «Ведомости». Это крупнейшая в России сеть кинотеатров. Она и холдинг Rambler & Co, который управляет «Рамблер.Касса», принадлежат Александру Мамуту.

Представитель холдинга Rambler & Co уточнил, что комиссия не отменена, а временно заморожена: «Это технический момент. Мы собираемся интегрировать нашу систему с государственной системой учета билетов ЕАИС, чтобы в ней отражались онлайн-продажи билетов и наша комиссия. Как только интеграция будет проведена, комиссия вернется». Представитель холдинга не смог оценить, сколько времени займет интеграция «Рамблер.Кассы» и ЕАИС. Представитель Фонда кино, который управляет ЕАИС, подтвердил, что фонд уже некоторое время прорабатывает идею выделения в общей статистике онлайн-продаж билетов, – технических препятствий к этому нет, но финальное решение по этому вопросу пока не принято.

10% и прокатчики

«Рамблер.Касса» ввела комиссию при покупке кинобилетов через интернет в прошлом сентябре. Единственная крупная сеть, которая первоначально согласилась на такую наценку, была объединенная сеть кинотеатров. Как объяснял представитель холдинга, комиссия необходима для стабильного развития сервиса. Сейчас в России через интернет продается лишь несколько процентов билетов, но у крупных сетей эта доля заметно выше. По словам представителя объединенной сети, через интернет продается около 20% билетов на сеансы в кинотеатрах.

Но введение комиссии вызвало массу претензий у прокатчиков фильмов – такие компании работают как посредники между продюсерами картины и кинотеатрами, отвечают за роспись фильмов и их рекламу. Обычно кинотеатры оставляют себе половину сборов фильмов, остальное забирает прокатчик, который, в свою очередь, делится с продюсерами. Но «Рамблер.Касса» и объединенная сеть не стали делить с прокатчиками комиссию при онлайн-продаже билетов. Прокатчики сочли это нарушением договоренностей. Жестче всего поступила Universal Pictures: эта компания в прошлом сентябре отказалась предоставить объединенной сети свой новый фильм с Томом Крузом «Сделано в Америке». И с тех пор эти кинотеатры не показали ни одного фильма Universal Pictures. Другие студии, например Disney и 20th Century Fox, запретили сети продавать в интернете билеты на свои фильмы.

Теперь, настаивает представитель Rambler & Co, холдингу и сети удалось принципиально урегулировать вопрос о комиссии с крупнейшими прокатчиками. Он отказался раскрыть детали этих договоренностей, указав, что взаимоотношения с каждым прокатчиком отличаются. Он лишь уточнил, что в ряде случаев холдинг компенсирует прокатчикам определенную долю онлайн-комиссии «маркетинговыми возможностями» Rambler & Co и объединенной сети. Источники «Ведомостей» в двух крупных прокатчиках объяснили, что с некоторыми компаниями, прежде всего российскими, холдинг смог договориться, что потратит их долю в комиссии на рекламу фильмов на сайтах Rambler & Co и в самих кинотеатрах. С другой стороны, Disney и 20th Century Fox настояли, что сеть Мамута возвращала им часть онлайн-комиссии, и отказались увязывать это с рекламными контрактами.

То, что прокатчикам, кинотеатрам и Rambler & Co удалось договориться, подтверждает, например, то, что объединенная сеть сегодня начала продажу билетов на новый фильм Universal Pictures «50 оттенков свободы». Кроме того, через «Рамблер.Кассу» снова можно купить билеты в объединенную киносеть на фильмы Disney и 20th Century, убедились «Ведомости».

ЕАИС выступит как третья независимая сторона и обеспечит прозрачность учета онлайн-билетов для прокатчиков и кинотеатров, объясняют источники «Ведомостей».

Два собеседника «Ведомостей», близких к прокатчикам, полагают, что введение отдельного учета онлайн может занять продолжительное время, возможно месяцы. Источник в Rambler & Co, напротив, уверен, что вопрос может быть решен очень оперативно.