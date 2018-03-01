Бывший главред «Ведомостей» вышла на работу в «Интерфакс»

Татьяна Лысова теперь работает в «Интерфаксе» Евгений Разумный / Ведомости

Татьяна Лысова, более 10 лет занимавшая пост главного редактора газеты «Ведомости», с 1 марта приступила к обязанностям заместителя главного редактора - шеф-редактора службы политической информации агентства «Интерфакс», сообщило сегодня агентство.

Лысова подтвердила «Ведомостям», что приступила к работе в «Интерфаксе» с 1 марта, у нее бессрочный контракт. У «Интерфакса» фактически работает две редакции, объяснила она «Ведомостям»: это служба деловых новостей, чьи сотрудники пишут о бизнесе, и служба политической информации, которая описывает политику, общество. Лысова подчиняется непосредственно гендиректору службы политических новостей Алексею Горшкову.

«Я не буду заниматься отработкой ежедневных новостей, у службы есть главный редактор, - объяснила Лысова. - Я же скорее играющий тренер - отвечаю за разработку больших тем, подходов к текстам, за принципы подачи информации». Поскольку «Интерфакс» продает подписку на свои новости, поставленная перед Лысовой задача, по ее собственным словам, - сделать еще более заметным преимущество «Интерфакса» по политическим и общественным новостям по сравнению с основными конкурентами - «РИА Новости» и ТАСС, у которых открытый доступ к текстам. «Мы рады, что к нашей команде присоединился известный профессионал, коллега, которую мы знаем много лет. Надеемся, что ее опыт и знания будут способствовать дальнейшему развитию нашей новостной службы», - заявил гендиректор «Интерфакса» Михаил Комиссар.

Лысова управляла «Ведомостями» с 2002 г. (с перерывом на декретные отпуска и несколько лет, когда она была редакционным директором издания). Осенью 2016 г. она объявила редакции о том, что намерена покинуть пост главного редактора. Свой уход Лысова объяснила исключительно личными причинами: «У меня дети школьники, и большую часть их жизни они видели маму только по утрам и по выходным. Это плохо и для них, и для меня. Давно пора уделять им больше внимания, пока оно им еще нужно». Она категорически отрицала, что причиной ее ухода может быть конфликт с новым владельцем – семьей Демьяна Кудрявцева. Сейчас Лысова входит в совет директоров «Ведомостей».

22 марта 2017 г. совет директоров «Ведомостей» принял решение назначить главым редактором издания Илью Булавинова.