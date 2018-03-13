Чем питается искусственный интеллект

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Человекоподобный робот София, созданный гонконгской компанией Hanson Robotics, – гражданка Саудовской Аравии Андрей Гордеев / Ведомости

В конце января традиционный деловой завтрак Сбербанка в Давосе посетил необычный гость – человекоподобный робот София. Она активно поддерживала разговор: темой завтрака Сбербанк назвал искусственный интеллект и его влияние на компании и экономику. «Вы доказали, что человек и робот могут вести значимый и продуктивный диалог», – отвечала София президенту Сбербанка Герману Грефу. На другую технологическую новинку – большие данные – Греф обратил внимание уже несколько лет назад, а в июле прошлого года пообещал не брать в банк юристов, которые не умеют работать с нейронными сетями. «В прошлом году 450 юристов, которые у нас готовили иски, были сокращены. У нас нейронная сетка готовит исковые заявления значительно лучше», – говорил глава Сбербанка. На первый взгляд может показаться, что речь идет о принципиально разных технологиях, но это впечатление обманчиво, равно как и большинство представлений о всемогуществе искусственного интеллекта. Опрошенные «Ведомостями» эксперты рассказали, как устроены эти технологии и почему нейросети пока решают только точечные задачи, хотя и очень популярны в прессе.

Шахматы и супермаркеты

«Некоторые думают, что можно буквально в подвале выращивать искусственный интеллект и чем дольше он растет, тем лучше работает», – разводит руками руководитель службы компьютерного зрения и технологий искусственного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов. Но на самом деле это набор методов машинного обучения и инструментов, позволяющих компьютеру решать задачи похожим образом на то, как это делает человек.

Ранний искусственный интеллект (ИИ) представлял собой набор правил, которые компьютер мог перебирать в поисках решения. В условиях нехватки данных такие системы применяются и поныне. Например, если ритейлер не обладает детальными данными о клиентах, он может формировать цены, отталкиваясь от правил – сезонности товара, цен конкурентов, расстояния между магазинами: это будет примером ИИ, рассказывает директор по разработке и внедрению ПО компании «Инфосистемы джет» Владимир Молодых. Но возможности такой системы будут ограничены заложенными правилами, и сбор дополнительных данных способен существенно повысить ее точность.

Так появились алгоритмы машинного обучения – подвид искусственного интеллекта. Компьютеры работают по алгоритмам, которые пишет человек, но если их писать слишком сложно, то можно дать компьютеру правильные и неправильные ответы, чтобы он сам написал алгоритм, который и решит задачу, объясняет руководитель лаборатории больших данных Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Анатолий Орлов.

В самом простом смысле это подбор параметров формулы, дающей правильный ответ на заданный вопрос, объясняет Крайнов из «Яндекса». Допустим, риэлтор хочет знать цену квартиры. Если отталкиваться лишь от площади и расстояния до метро, то вероятность ошибки велика, поскольку на самом деле факторов гораздо больше: этаж, наличие лифта, ремонт, парк поблизости. Рассчитать влияние каждого из них риэлтору не под силу, и тут возникает программист, вооруженный методами машинного обучения. Он задает алгоритму интересующие его признаки и примеры объявлений о продаже квартир. Алгоритм сам подбирает «вес» каждого из заданных параметров так, чтобы итоговая формула расчета учитывала их и с минимальной ошибкой определяла цену квартиры, объясняет Крайнов. А точность важна. Хотя отдельный человек вполне может ее не чувствовать, повышение даже на 1% существенно для низкомаржинального бизнеса, где прибыль не превышает нескольких процентов, указывает он.

Это самый популярный метод машинного обучения в мире и он применяется намного чаще раскрученных в прессе нейросетей, говорит Орлов. Его применяют и в поисковых алгоритмах «Яндекса», и в кредитном скоринге в банках, и, например, для создания решений целевого маркетинга. Так, X5 Retail Group осенью 2017 г. начала массово применять машинное обучение для создания индивидуальных предложений для участников программы лояльности «Перекрестка» и отметила, что подход сокращает затраты на коммуникацию с клиентом на 40%, а количество и ассортимент товаров в корзине покупателя повышает на 10–20%, рассказывает представитель ритейлера. Этот показатель может увеличиться в 1,5–2 раза, если отправлять маркетинговые сообщения в момент выбора товаров в магазине, добавляет он.

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