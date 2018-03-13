Зачем компании заказывают хакерам взлом своих IT-систем
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На фоне историй о масштабных кибератаках на государства, банки и смартфоны ни в чем не повинных граждан слово «хакер» стало синонимом киберпреступника. По первоначальному определению это были всего лишь сильные программисты, глубоко разбирающиеся в устройстве компьютерных систем. Таких несложно найти и сейчас, и, более того, есть даже целая отрасль «этичных хакеров», взламывающих IT-системы по заказу их владельцев.
Они далеко не так известны, как их коллеги-киберпреступники, но их услуги пользуются стабильным спросом у бизнеса и госсектора. Например, программа цифровой экономики России отводит 800 млн руб. на работу белых хакеров, которые поищут уязвимости в государственных IT-системах и IT-продуктах разных вендоров. Интерес понятен, ведь цель работы белых хакеров – указать заказчику на уязвимости, пока ими не воспользовались хакеры-злоумышленники.
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