Технологии / ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4524 от 13.03.2018 под заголовком: Хакеры на службе бизнеса

Зачем компании заказывают хакерам взлом своих IT-систем

Белые хакеры способны найти уязвимости раньше злоумышленников
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

На фоне историй о масштабных кибератаках на государства, банки и смартфоны ни в чем не повинных граждан слово «хакер» стало синонимом киберпреступника. По первоначальному определению это были всего лишь сильные программисты, глубоко разбирающиеся в устройстве компьютерных систем. Таких несложно найти и сейчас, и, более того, есть даже целая отрасль «этичных хакеров», взламывающих IT-системы по заказу их владельцев.

Они далеко не так известны, как их коллеги-киберпреступники, но их услуги пользуются стабильным спросом у бизнеса и госсектора. Например, программа цифровой экономики России отводит 800 млн руб. на работу белых хакеров, которые поищут уязвимости в государственных IT-системах и IT-продуктах разных вендоров. Интерес понятен, ведь цель работы белых хакеров – указать заказчику на уязвимости, пока ими не воспользовались хакеры-злоумышленники.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам с любых устройств
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике