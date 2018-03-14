Аудитория российских кинотеатров постарела

В кино стали чаще ходить жители старшего возраста – трети из них больше 35 лет

Андрей Гордеев / Ведомости

Жители России старшего возраста стали чаще ходить в кино, следует из опроса ВЦИОМа, сделанного по заказу государственного Фонда кино. Если год назад люди старше 35 лет составляли четверть зрителей кинотеатров (24%), то сейчас они - почти треть (33%).

ВЦИОМ в конце 2017 г. – начале 2018 г. опросил 8377 зрителей на выходе из кинотеатров в 12 крупнейших городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород. Аналогичный опрос компания впервые проводила в конце 2016 г. – начале 2017 г.

По данным Фонда кино, в 2017 г. жители России купили 213,5 млн билетов в кино, что на 11,5% больше, чем годом ранее. Этот рост посещаемости полностью обеспечили российские фильмы: по данным журнала «Бюллетень кинопрокатчика», их аудитория выросла больше чем в полтора раза до 54,7 млн зрителей, иностранные картины посмотрели 160 млн зрителей - практически столько же, сколько в 2016 г.

Как следует из опроса ВЦИОМа, типичному кинозрителю в крупных городах России 30 лет, он посещает кинотеатры 15 раз в год со своей второй половиной – женой / мужем / молодым человеком или девушкой.

По сравнению с прошлым годом зрители стали лояльнее и к российскому кино. Опрос ВЦИОМа подтверждает заявления Фонда кино, что качество отечественных фильмов растет. Если год назад наши фильмы принципиально не хотели смотреть 17% посетителей кинотеатров, то в этом году – только 10%.