В Испании задержан лидер «самой успешной» хакерской группировки Carbanak

Группировка атаковала банки, системы электронных платежей с помощью специально разработанного программного обеспечения Евгений Разумный / Ведомости

Европол объявил о задержании лидера киберпреступных группировок Carbanak и Cobalt, которые атаковали более 100 финансовых организаций в 40 странах и нанесли ущерб более чем на 1 млрд евро. Хакер, гражданин Украины под псевдонимом Denis K. (его имя не раскрывается), был задержан в Испании. В его поимке, помимо Европола, участвовали ФБР, полиции Румынии, Белоруссии и Тайваня, а также частные компании.

Помимо лидера задержаны три сообщника - граждане Украины и России. Детали и даты задержаний не раскрываются.

Группировка атаковала банки, системы электронных платежей с помощью специально разработанного программного обеспечения. Carbanak и Cobalt - две версии вредоносного ПО, написанные группировкой одна за другой для кражи денег и применявшиеся с 2014 г., объясняет Европол.

Принцип атаки был одинаков: хакеры писали банковским работникам письмо с замаскированным вредоносным кодом. Как только оно скачивалось обманутым сотрудником банка, то попадало в инфраструктуру банка и во внутренней сети банка искало дорогу к серверам, контролировавшим банкоматы. В итоге банкоматы снабжались инструкциями, как выдавать наличные по запросу злоумышленников в установленное ими время. Украденные деньги могли отмываться через криптовалюты, и в итоге злоумышленники могли покупать себе роскошные автомобили и дома.

ЦБ в 2017 г. зафиксировал 21 волну атак преступной группы Cobalt более чем на 240 банков, рассказал на X Уральском форуме «Информационная безопасность финансовой сферы» зампред регулятора Дмитрий Скобелкин. По его словам, успешными были 11 атак, было украдено более 1 млрд руб.

Хакеры известны и аналитикам «Лаборатории Касперского», которая называет Carbanak самой успешной киберпреступной группировкой. По данным компании, как минимум в половине случаев хакерам удавалось выводить деньги из зараженных организаций, убытки банков составляли примерно от $2,5 млн до $10 млн. На ограбление каждого из банков уходило от двух до четырех месяцев. Первые заражения «Лаборатория Касперского» заметила в декабре 2013 г. Больше всего пострадали Россия, США, Германия и Китай.