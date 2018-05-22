Корпорации не спешат создавать венчурные фонды

Статья опубликована в № 4571 от 22.05.2018 под заголовком: Корпорации не верят в стартапы

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Крупные компании редко и дешево покупают стартапы, что является главной болью частных венчурных инвесторов на российском рынке, сетует Виноградов Patricia de Melo Moreira / Bloomberg via Getty Images

Доля корпоративных фондов в российских венчурных инвестициях в I квартале 2018 г. составила 5%, что существенно меньше аналогичного показателя в других странах, согласно исследованию Strategy& (консалтинговое подразделение PwC).

Институт корпоративных венчурных фондов в стране находится в зачаточном состоянии, их не больше 10, подтверждает исполнительный директор Российской ассоциации венчурного инвестирования Альбина Никконен. Сейчас большинству российских компаний приходится решать задачи «здесь и сейчас», поэтому они предпочитают брать готовые решения на рынке, объясняет она. Однако компании не обязательно выделяют отдельную структуру для инвестиций, что затрудняет оценку рынка корпоративных инвестиций, указывает Никконен.