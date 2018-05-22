Корпорации не спешат создавать венчурные фонды
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Доля корпоративных фондов в российских венчурных инвестициях в I квартале 2018 г. составила 5%, что существенно меньше аналогичного показателя в других странах, согласно исследованию Strategy& (консалтинговое подразделение PwC).
Институт корпоративных венчурных фондов в стране находится в зачаточном состоянии, их не больше 10, подтверждает исполнительный директор Российской ассоциации венчурного инвестирования Альбина Никконен. Сейчас большинству российских компаний приходится решать задачи «здесь и сейчас», поэтому они предпочитают брать готовые решения на рынке, объясняет она. Однако компании не обязательно выделяют отдельную структуру для инвестиций, что затрудняет оценку рынка корпоративных инвестиций, указывает Никконен.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}