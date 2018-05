Google заподозрили в слежке за пользователями iPhone

Dado Ruvic / Reuters

В Высокий суд Англии и Уэльса подан коллективный иск к Google, в котором утверждается, что интернет-компания собирала персональные данные британских пользователей iPhone, пишет The Guardian. Иск направил Ричард Ллойд - бывший директор компании Which?, занимающейся исследованиями потребительского рынка. По его оценке, от действий Google могли могли пострадать 4,4 млн человек. Сумма иска - 3,2 млрд фунтов стерлингов (около $4,3 млрд). Как отмечает Bloomberg, Which? готова выплатить потенциальным пострадавшим по 750 фунтов стерлингов, если суд вынесет положительное решение по иску.

Ллойд обвиняет Google в незаконной слежке и сборе информации о пользователях. По его словам, компания с августа 2011 по февраль 2012 г. следила за тем, какие сайты посещают владельцы iPhone в браузере Safari, предустановленном в смартфоне. На основе полученной информации пользователей делили на группы для рассылки рекламных объявлений, пишет издание.

Адвокаты Ллойда на заседании суда заявили, что Google получила такие данные о пользователях, как политические и сексуальные предпочтения, финансовое состояние, социальный статус, местонахождение, состояние здоровья, принадлежность к той или иной расе.

В суде Ллойд назвал действия Google противозаконными и нанесшими вред миллионам людей в Великобритании. «Мы просим судью сделать все возможное для того, чтобы привлечь компанию к ответственности», - заявил он.

В свою очередь Google назвала выдвинутые Ллойдом обвинения неприемлемыми. Адвокаты компании заявили, что Safari Workaround не раскрывает информацию о пользователях третьим лицам. По мнению компании, иск не имеет перспектив: определить тех, кто мог пострадать, невозможно. «Для нас чрезвычайно важна конфиденциальность и безопасность наших пользователей. Этот случай относится к событиям, имевшим место более шести лет назад», – заявил директор по коммуникациям британского подразделения Google Том Прайс.

В 2012 г. Google обвинили в сборе персональных данных пользователей. Тогда суд признал компанию виновной и оштрафовал на $22,5 млн. Всего на урегулирование претензий компания потратила $39,5 млн.