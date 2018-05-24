«Сбербанк CIB» готовит ICO в «песочнице» ЦБ

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Технологию ICO в России могут протестировать «Сбербанк CIB» и структура Московской биржи. Помочь им в этом может «регулятивная песочница» Банка России PIXABAY

«Сбербанк CIB» и Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) планируют протестировать в «регулятивной песочнице» Банка России механизм ICO – первичного размещения токенов, передали «Ведомостям» через представителей предправления НРД Эдди Астанин и руководитель «Сбербанк CIB» Игорь Буланцев. Банк России знает об этой инициативе и он ждет заявки на пилотный проект, подтвердил представитель регулятора. Сейчас участники проекта дорабатывают заявку, подтвердили партнеры. Они готовят ICO образовательного лектория Level One.

В октябре президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России к 20 декабря 2017 г. представить предложения по созданию на базе ЦБ «регулятивной песочницы». Это особое, облегченное регулирование, которое позволяет инновационным компаниям тестировать свои продукты и услуги в специальной ограниченной среде без риска нарушить финансовое законодательство. Более того, возникновение новых рисков из-за применения технологий и сервисов станет одним из критериев отбора проектов в «песочницу», обещал регулятор.