«Сбербанк CIB» готовит ICO в «песочнице» ЦБ

«Сбербанк CIB» и Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) планируют протестировать в «регулятивной песочнице» Банка России механизм ICO – первичного размещения токенов, передали «Ведомостям» через представителей предправления НРД Эдди Астанин и руководитель «Сбербанк CIB» Игорь Буланцев. Банк России знает об этой инициативе и он ждет заявки на пилотный проект, подтвердил представитель регулятора. Сейчас участники проекта дорабатывают заявку, подтвердили партнеры. Они готовят ICO образовательного лектория Level One.

В октябре президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России к 20 декабря 2017 г. представить предложения по созданию на базе ЦБ «регулятивной песочницы». Это особое, облегченное регулирование, которое позволяет инновационным компаниям тестировать свои продукты и услуги в специальной ограниченной среде без риска нарушить финансовое законодательство. Более того, возникновение новых рисков из-за применения технологий и сервисов станет одним из критериев отбора проектов в «песочницу», обещал регулятор.

В начале февраля стало известно, что Банк России получил заявки трех потенциальных участников «регулятивной песочницы» по финансовым технологиям, рассказывала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Они поступили от двух кредитных организаций и одной коммерческой организации, уточняла она. О запуске «песочницы» Банк России объявлял в середине апреля этого года. Для подачи заявок регулятор создал на своем сайте специальную страницу.

НРД и «Сбербанк CIB» будут предлагать токены Level One только квалифицированным инвесторам и продавать их только за рубли, рассказывает Астанин. Первая сделка должна состояться в августе-сентябре 2018 г., уточняет представитель Level One. На вырученные от продажи токенов средства Level One создаст новые онлайн-сервисы, а ее инвесторы смогут использовать эти сервисы, расплачиваясь купленными токенами. Сумму размещения стороны не уточняют. Операции будут проходить на блокчейн-платформе Masterchain ассоциации «Финтех», отмечают представители участников. Управляющий директор ассоциации Татьяна Жаркова подтвердила участие платформы в проекте. По ее словам, учет токенов будет вестись на специальных счетах участников в НРД.

Во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект «О цифровых финансовых активах», который объясняет понятия «майнинг», «криптовалюта», «токен», «смарт-контракт» и «процедура выпуска токенов» (ICO). Согласно законопроекту обмен токенов на рубли или иностранную валюту может производиться только через «операторов обмена цифровых финансовых активов» – таких, например, как Московская биржа. Токены разрешается менять на рубли и валюту, но условия сделок с криптовалютами ЦБ еще определит и согласует с правительством. Обмен частных криптовалют в России законопроектом не подразумевается, указывал ранее представитель ЦБ: обращение ничем не обеспеченных частных криптовалют несет высокие риски и для потребителей, и для инвесторов.

Эксперимент сулит реальный опыт понимания юридической стороны будущего внедрения токенов и блокчейна, считает партнер фонда Add.Capital (создает инвестиционные продукты для крупных инвесторов, фондов и банков в традиционных и цифровых активах) Алексей Прокофьев. По его мнению, без экспериментов в «песочнице» многие возможные последствия работы с токенами не очевидны. Программисты также получают возможность многократно проверять свой код в тестовой среде, отмечает Прокофьев.-