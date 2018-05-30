Фонд «Системы» инвестировал вместе с Alibaba в израильский стартап

Размер инвестиций Sistema VС стороны не раскрывают Евгений Разумный / Ведомости

Венчурный фонд АФК «Система» – Sistema VС и китайская интернет-корпорация Alibaba Group инвестировали в израильскую компанию SQream, сообщили оба инвестора: размер инвестиционного раунда составил $26,4 млн, ведущим инвестором выступила Alibaba Group. Эту информацию также подтвердил генеральный директор SQream Дэвид Ляйхнер.

SQream разрабатывает решения для хранения и обработки данных с помощью графических процессоров Nvidia. Эти решения позволяют анализировать информацию в 100 раз быстрее, чем традиционные процессоры, технология израильской компании оказалась прорывной в таких отраслях, как телекоммуникации, безопасность, реклама на основе данных, кроме того, она открывает новые возможности в исследовании раковых заболеваний, объясняет президент фонда Sistema VC Дмитрий Филатов.

Размер инвестиций Sistema VС стороны не раскрывают, Ляйхнер также отказался раскрыть доли каждого из инвесторов. По словам представителя Sistema VС, вложения в SQream – одна из самых крупных инвестиций фонда. Человек, близкий к одной из сторон сделки, знает, что Sistema VC вложила несколько миллионов долларов, но меньше $10 млн. В раунде также приняли участие другие фонды. Таким образом, общий размер инвестиций в израильский стартап, существующий с 2010 г., превысил $40 млн.

Ляйхнер уточнил, что компания потратит инвестиции на дальнейшие разработки продукта и маркетинг в США и европейских странах. Компания уже имеет ряд крупных клиентов, например, среди телеком-операторов она работает с французским Orange, индийским ACL и тайским AIS. Кроме того, SQream работает с израильским исследовательским центром Sheba, который занимается разработками в области препаратов для лечения рака, рассказал Ляйхнер. Он также отметил, что к концу 2018 г. – в начале 2019 г. Alibaba начнет продавать решение SQream своим клиентам в Китае.

Sistema VC – венчурный фонд c целевым капиталом в 10 млрд руб., основной акционер – АФК «Система». В феврале 2017 г. стало известно, что Сбербанк и компания «Магинвест» председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова вложили в фонд 2 млрд руб. в обмен на 20% в нем. Фонд инвестирует в проекты в области интернета вещей, искусственного интеллекта и машинного обучения, рекламных и финансовых технологий. Среди инвестиций Sistema VC – разработчик решений для распознавания лиц VisionLabs, виртуальный тренер киберспортсменов на базе искусственного интеллекта gosu.ai, сервис онлайн-заказа бытовых услуг YouDo.com и другие.

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