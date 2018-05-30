Фонд «Системы» инвестировал вместе с Alibaba в израильский стартап

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Размер инвестиций Sistema VС стороны не раскрывают
Евгений Разумный / Ведомости
Венчурный фонд АФК «Система» – Sistema VС и китайская интернет-корпорация Alibaba Group инвестировали в израильскую компанию SQream, сообщили оба инвестора: размер инвестиционного раунда составил $26,4 млн, ведущим инвестором выступила Alibaba Group. Эту информацию также подтвердил генеральный директор SQream Дэвид Ляйхнер.
SQream разрабатывает решения для хранения и обработки данных с помощью графических процессоров Nvidia. Эти решения позволяют анализировать информацию в 100 раз быстрее, чем традиционные процессоры, технология израильской компании оказалась прорывной в таких отраслях, как телекоммуникации, безопасность, реклама на основе данных, кроме того, она открывает новые возможности в исследовании раковых заболеваний, объясняет президент фонда Sistema VC Дмитрий Филатов.
Размер инвестиций Sistema VС стороны не раскрывают, Ляйхнер также отказался раскрыть доли каждого из инвесторов. По словам представителя Sistema VС, вложения в SQream – одна из самых крупных инвестиций фонда. Человек, близкий к одной из сторон сделки, знает, что Sistema VC вложила несколько миллионов долларов, но меньше $10 млн. В раунде также приняли участие другие фонды. Таким образом, общий размер инвестиций в израильский стартап, существующий с 2010 г., превысил $40 млн.
Ляйхнер уточнил, что компания потратит инвестиции на дальнейшие разработки продукта и маркетинг в США и европейских странах. Компания уже имеет ряд крупных клиентов, например, среди телеком-операторов она работает с французским Orange, индийским ACL и тайским AIS. Кроме того, SQream работает с израильским исследовательским центром Sheba, который занимается разработками в области препаратов для лечения рака, рассказал Ляйхнер. Он также отметил, что к концу 2018 г. – в начале 2019 г. Alibaba начнет продавать решение SQream своим клиентам в Китае.
Sistema VC – венчурный фонд c целевым капиталом в 10 млрд руб., основной акционер – АФК «Система». В феврале 2017 г. стало известно, что Сбербанк и компания «Магинвест» председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова вложили в фонд 2 млрд руб. в обмен на 20% в нем. Фонд инвестирует в проекты в области интернета вещей, искусственного интеллекта и машинного обучения, рекламных и финансовых технологий. Среди инвестиций Sistema VC – разработчик решений для распознавания лиц VisionLabs, виртуальный тренер киберспортсменов на базе искусственного интеллекта gosu.ai, сервис онлайн-заказа бытовых услуг YouDo.com и другие.
10 стартапов, которые выросли в технологических гигантов
Richard Drew / AP
Сервис Snap вышел на биржу в марте 2017 г. Годом ранее компания была оценена еще выше – Google в 2016 г. вел переговоры о покупке Snap, владельца приложения Snapchat, за $30 млрд, сообщал в августе Business Insider со ссылкой на три источника. По данным издания, основатель и генеральный директор Snap Эван Шпигель отверг предложение
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Lucy Nicholson / REUTERS
У первых инвесторов компании Google было условие для ее развития – сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин должны были передать управление внешнему директору. Им стал Эрик Шмидт, который ко времени IPO довел выручку до $1,42 млрд, а к своей отставке в 2011 г. – до $30 млрд. В будущем основатели стартапов начали бунтовать против того, что их заменяют на менеджеров. Но, заключает CB Insights, в случае с Google внешний руководитель стал находкой
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Wikipedia
Alibaba предложила инвесторам 13% акций. IPO китайского интернет-гиганта стало крупнейшим в 2014 г. и одним из крупнейших за все время существования бирж. Банки-андеррайтеры даже увеличили объем размещения, и после продажи дополнительных пакетов он вырос до $25 млрд c первоначальных $21,8 млрд
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Pixabay
В 2014 г. Facebook провернул самую большую частную сделку с компанией в истории, купив WhatsApp. Фонд Sequoia Capital – единственный инвестор мессенджера, – вложив с 2011 г. $60 млн в трех раундах и получив за них 18% компании, вмиг заработал $3 млрд. Для Sequoia Capital важен сам факт, что WhatsApp была куплена именно Facebook. Десятью годами ранее фонд встречался с Марком Цукербергом якобы для инвестиций в Facebook. Но Цукерберг намеренно опоздал на встречу и произнес речь «Десять причин, почему вам не стоит заниматься инвестициями». «Я думаю, мы действительно обидели фонд, и мне правда за это стыдно», – говорил позже Цукерберг
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Максим Стулов / Ведомости
Инвестор Питер Тиль в 2004 г. вложил в Facebook $500 000, но больше в проект не инвестировал – считал, что его переоценивают. Не изменил он свое мнение и после того, как венчурные компании Accel Partners и Breyer Capital вложили в соцсеть в 2005 г. $12,7 млн в обмен на 15% акций Facebook. Тиль называл недоверие к Facebook самой большой ошибкой в жизни. В 2009–2010 гг. фонд DST Global I Юрия Мильнера и Алишера Усманова скупил до 10% Facebook, исходя из оценки компании в среднем $10 млрд. Окончательно долю в Facebook фонд продал в 2013 г. Одним из инвесторов DST фактически была 100%-ная «дочка» «Газпрома» – «Газпром инвестхолдинг»
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Максим Стулов / Ведомости
Stemcentrx – биотехнический стартап, который специализируется на лечении онкозаболеваний. Инвесторы видят в таких стартапах не только прорывные технологии, но и риски. «Люди, которые занимаются биотехом, говорят, что их идея может сработать в 50% случаев, но на самом деле может сработать в одном из 10. И ты действительно напуган», – комментирует проект Тиль (цитата по CB Insights)
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Евгений Разумный / Ведомости
В ходе первичного размещения Twitter доля раннего инвестора сервиса Union Square Ventures была оценена в $863 млн. В 2007 г. фонд участвовал в инвестиционном раунде на сумму $5 млн. Дальше суммы лишь росли. Twitter привлекал и российские деньги. В 2011 г. DST Global Юрия Мильнера оценил сервис в $8 млрд, купив 5%-ную долю за $400 млн. Причем, как недавно выяснилось, в сделке участвовали деньги ВТБ. В июле 2011 г. банк купил за $191 млн акции зарегистрированного на острове Мэн DST Investment 3. Именно этот фонд использовался для покупки общей доли DST в Twitter
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FarmVille
Zynga разрабатывает игры и получила известность благодаря игре Farmville для Facebook. «Создание игр для передовой социальной сети – это большая идея», – поддерживал компанию сооснователь венчурного фонда Union Square Ventures Фред Уилсон. Из российских венчурных предпринимателей в разработчика поверили DST Global Алишера Усманова и Юрия Мильнера и Mail.ru Group, которые в 2011 г. владели 5,8% акций компании
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LendingClubTeam
В ноябре 2013 г. сервис p2p-кредитования Lending Club получил $57 млн инвестиций от DST Global и Coatue Management. Когда в 2014 г. платформа вышла на биржу, она собрала в 20 раз больше заявок, чем могла исполнить. Цена акций в первый день торгов подскочила на 56%
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Wikipedia
Израильская Mobileye была основана в 1999 г., она производит системы компьютерного зрения. Ее технологии, в частности, использовались и в беспилотнике Model S Tesla Motors. В 2017 г. компанию Mobileye приобрела Intel за рекордные для Израиля $15,3 млрд.