Как индонезийский бизнесмен создал мотоциклетного конкурента Uber

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Надим Макарим Beawiharta Beawiharta / Reuters

Историю жизни 34-летнего Надима Макарима можно озаглавить так: «Как стать мультимиллионером и рассориться с лучшим другом». Основанный им в Индонезии стартап-единорог Go-Jek из аналога Uber для мотоциклистов превратился в многопрофильный онлайн-сервис: от доставки еды до массажа на дому. В какой-то момент, чтобы нанять новых извозчиков, Макариму пришлось арендовать стадион. Другое помещение не вмещало всех кандидатов. Но успех в бизнесе, похоже, оказался несовместим с дружбой.

Двухколесный бомбила

Макарим родился 4 июля 1984 г. в семье известного индонезийского политического активиста Ноно Анвара. Его мать – писательница, дочь борца за независимость Индонезии Хамида Альгадри. Начинал учиться он в Джакарте, в старших классах – в Сингапуре, потом поступил в Брауновский университет, который входит в десятку самых престижных частных вузов США. И на работу впоследствии устроился в солидную фирму – отделение McKinsey в Джакарте. За три года он не только успел поднатореть в консалтинге, но и участвовал в запуске инициативы «Молодые лидеры Индонезии» – спонсируемой McKinsey программы, которая помогала третьекурсникам подготовиться к работе в компаниях. Он говорил интернет-изданию Tech in Asia, что благодаря своей роли в проекте смог пробиться в 2009 г. в бизнес-школу Гарварда. В следующем году в виде студенческой практики он открыл в Джакарте собственный стартап.

В Индонезии разъезжают бомбилы на мотоциклах, которых называют «оджек». Макарим постоянно пользовался их услугами, причем не только как такси, но и как сервиса по доставке еды и посылок. Он даже доверял им отвезти ноутбук другу, рассказывал он CNBC. «Думаю, люди не могли поверить в те времена, что оджек могут быть профессиональными и надежными. Это удручало меня, ведь многих [водителей] я знал лично», – говорил он. Но и ему самому не нравились некоторые особенности стихийного рынка. Часто в час пик Макарим попросту не мог найти свободного извозчика. Кроме того, не существовало единых расценок, нужно было торговаться с водителем.

Как пробки помогают бизнесу На руку бизнесу Go-Jek играет транспортный коллапс в Джакарте, объясняет интернет-издание Asia Sentinel. Ряд экспертов предрекали, что город встанет уже в 2014 г. В 2013 г. количество частного автотранспорта в столице выросло на 11%, а дорог стало больше всего на 0,01%. Было начато сооружение первого в стране наземного метро (должно открыться в 2019 г.) и эстакад, но из-за стройки пробок пока стало только больше. «Go-Jek хорош тем, что два колеса быстрее четырех», – объяснял Макарим CNBC, почему его стартап должны оценить городские власти. К этому он прибавляет традиционные рассуждения о том, что владение личным транспортом увеличивает пробки и загрязнение атмосферы, а сервисы Go-Jek – уменьшают. Работают проекты мототакси и в России. Только в 2008 г. «Ведомости» упоминали два открывшихся в тот год в Москве стартапа. Но в их работу коррективы вносит зима и то, что, в отличие от Индонезии с ее сезоном дождей, у нас осадки бывают нерегулярно.

Поэтому в 2010 г. Макарим открыл в Джакарте колл-центр, написал фиксированный прейскурант и нанял первых 20 мотоциклистов, которые потом, в свою очередь, стали рекрутировать новых водителей. «Раскручивал проект я среди друзей и родни, рос он органически, очень медленно», – говорил Макарим Tech in Asia. Проектом управляли его товарищи по фамилии Тан и Ку. Самому Макариму было не до того.

Макарим и ракета

Не успел Макарим окончить бизнес-школу Гарварда, как на него вышел немец по имени Оливер Самвер, один из братьев – основателей немецкого Rocket Internet. Этот бизнес-инкубатор прославился умением создавать и успешно продавать клоны известных компаний. Самверу нужен был знакомый со спецификой Индонезии человек, чтобы запустить в этой стране пару стартапов. Официально Макарим был назначен управляющим директором Zalora Indonesia, онлайн-ритейлера одежды. Но он и его команда помогали запускать и ритейлера электроники Lazada Indonesia.

«Я рассматривал эту работу как экспресс-курсы по онлайн-бизнесу, – вспоминает Макарим в разговоре с Tech in Asia. – Я должен был распоряжаться огромными деньгами и нанимать лучших людей отрасли <...> Там же я научился масштабировать бизнес. Мне очень повезло, что у меня был опыт работы в Rocket Internet до того, как я вплотную занялся Go-Jek».

Через год Макарим решил уйти из Zalora Indonesia. Это неудивительно, пишет Tech in Asia, многие в Юго-Восточной Азии обвиняют эту компанию в плохой рабочей атмосфере и высокой текучести кадров. Но Макарим отрицает, что в этом есть его вина: «Я никогда не хотел зваться сооснователем [местного проекта Rocket Internet]. Да, так меня звали. Но давайте честно: я всего лишь был наемным гендиректором».

На все руки мастер

Макарим попробовал силы еще в нескольких стартапах, большинство которых потерпели крах. Между тем Go-Jek работал ни шатко ни валко. Нельзя сказать, что он подыхал, пишет Tech in Asia, но и не особо развивался. Однако в 2014 г. на Макарима стали выходить инвесторы, заинтересовавшиеся его сервисом. В страну как раз пришли Uber и GrabTaxi, и им нужен был местный аналог, доступный для инвестиций. Макарим в то время работал директором по инновациям местного платежного сервиса Kartuku. Но решил сосредоточиться на Go-Jek: «Шансы на то, что стартап будет успешным, 1:10. Если ты не уделяешь ему все время, то равны нулю».

Он привлек инвестиции от NSI Ventures и предъявил ультиматум Тану и Ку, которые руководили Go-Jek все это время: «Я сказал: ребята, вы можете остаться и сохранить свои акции, но нужно работать полный рабочий день <...> К сожалению, они не смогли. Первый учился, а второй жил в Маниле, так что они решили уйти. Мы выкупили их акции» (цитата по Tech in Asia). Вместо них Макарим позвал на пост финансового директора Кевина Алуви, с которым работал в Zalora. Макарим рассказывал Tech in Asia, что у них обоих не было ни машины, ни мотоцикла: соучредители пользовались услугами своего стартапа, чтобы посмотреть на него глазами клиента. Третий соучредитель Go-Jek – его бренд-директор Майкланджело Моран.

Макарим признавался CNBC, что львиной долей успеха обязан тому, что правильно выбрал время: стартап вышел на рынок, как раз когда пошла мода на sharing economy. Верит он и в свою интуицию: «Когда мы начинали, все вокруг твердили, что нужно быть лучшим в одной сфере, потому что, если ты не суперхороший, никто не станет пользоваться твоим продуктом или другие <...> обойдут тебя, применяя технологию получше, потратив на дело больше денег и т. д.».