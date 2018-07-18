«Ростех» и Саровский ядерный центр разработают систему управления производством

Софт для оборонно-промышленного комплекса сможет управлять созданием сложных изделий на всех этапах – от планирования и разработки до производства, поддержки и утилизации Денис Абрамов / Ведомости

«Ростех» и «Росатом» разработают IT-систему управления жизненным циклом изделий (PLM – Product lifecycle management) для оборонно-промышленного комплекса, говорится в сообщении «Ростеха». Соглашение об этом госкорпорации подписали в Нижнем Новгороде во время совещания по цифровой экономике между вице-премьером Максимом Акимовым и врио губернатора области Глебом Никитиным.

Этот софт сможет управлять созданием сложных изделий на всех этапах – от планирования и разработки до производства, поддержки и утилизации. Собственная система позволит экономить на закупках иностранного софта; отечественных аналогов таких систем пока что нет, сообщает «Ростех». Вдобавок отечественный продукт гарантирует безопасность, отмечает директор по особым поручениям «Ростеха» Василий Бровко. Собственная система снизит зависимость предприятий «от внешних политических и экономических факторов», согласен представитель Минпромторга.

Отдельные части системы «Ростех» опробует на собственных предприятиях.

Разработкой займутся структура «Росатома» Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров) и входящий в «Ростех» Национальный центр информатизации. Создание системы займет около пяти лет и обойдется в 5 млрд руб., которые поступят из субсидии Минпромторга и внебюджетных источников, говорится в сообщении «Ростеха» и подтверждает представитель Минпромторга.

У РФЯЦ уже есть решения по цифровизации промышленности на основе отечественных элементов, рассказывает Глеб Никитин.

В феврале 2016 г. РФЯЦ обещал премьеру Дмитрию Медведеву за 5,4 млрд руб. разработать софт для управления жизненным циклом промышленного продукта. О воспроизведении полного функционала зарубежных продуктов речи не шло – за такие деньги и сроки разработать аналоги систем, которые международные корпорации создавали десятилетиями, невозможно, объяснял «Ведомостям» в 2016 г. замдиректора ядерного центра Олег Кривошеев.