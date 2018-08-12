NASA запустило зонд для изучения Солнца

Он должен приблизиться к звезде на максимально близкое расстояние

Ракета Delta IV Heavy должна вывести на высокую эллиптическую орбиту аппарат размером с небольшой автомобиль. Для этого запуска ее оснастили дополнительной третьей ступенью Bill Ingalls / NASA

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запустило ракету-носитель Delta IV Heavy с зондом Parker Solar Probe, который предназначен для изучения Солнца. Ракета была запущена с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, NASA вело прямую трансляцию.

Запуск был запланирован на 11 августа, но его перенесли на сутки для дополнительной проверки систем передачи данных.

Ракета должна вывести на высокую эллиптическую орбиту аппарат размером с небольшой автомобиль. Для этого запуска и без того одну из самых мощных в мире ракет оснастили дополнительной третьей ступенью.

Зонд Parker Solar Probe разрабатывался с 2008 г. Он назван в честь астрофизика Юджина Паркера, который в 1958 г. опубликовал статью о «солнечном ветре». Стоимость проекта оценивается в $1,5 млрд.

В течение следующих семи лет аппарат должен совершить 24 витка вокруг Солнца. Ученые рассчитывают, что он сможет приблизиться к звезде на расстояние 6,1 млн км. Так близко к Солнцу до сих пор не приближался ни один зонд.

Parker Solar Probe защищен специальным тепловым щитом, который должен уберечь его от высоких температур при приближении к Солнцу. Зонд оснащен камерой, прибором для измерения магнитного и электрического полей в атмосфере Солнца и инструментами для измерения и наблюдения за частицами «солнечного ветра».

Ожидается, что первое сближение аппарата с Солнцем состоится в ноябре, первые полученные им снимки будут переданы на Землю в декабре.

Как прошел запуск ракеты с зондом для изучения Солнца