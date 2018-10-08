«Яндекс.Музыка» начал работать в Израиле
Ранее сервис присутствовал только в России и еще некоторых странах СНГ
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Сервис помогает подобрать музыку в зависимости от вкуса пользователя
Андрей Гордеев / Ведомости
Музыкальный стриминговый сервис «Яндекс.Музыка» вышел на рынок Израиля, сообщила компания. Приложение уже доступно там для скачивания на платформах iOS и Android.
«Яндекс.Музыка» был запущен в 2010 г. как веб-сервис. Компания всегда позиционировала его как способ повышения лояльности пользователей всех сервисов «Яндекса», а не как отдельный бизнес-проект. Других сервисов с платной подпиской у «Яндекса» нет, подавляющую часть выручки компания получает от размещения интернет-рекламы. На музыкальный сервис «Яндекс.Музыка» подписалось около 1 млн человек, говорил в конце июня руководитель сервиса Андрей Гевак. Сейчас аудитория сервиса во всем мире составляет 20 млн человек, говорит представитель сервиса.
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