В Интернете впервые меняетcя главный ключ безопасности DNS
Сбои возможны, но их число должно быть невелико
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Мошенники могут воспользоваться ажиотажем вокруг обновления ключей
Андрей Гордеев / Ведомости
В 19:00 Московского времени Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) впервые в истории интернета начала обновление криптографических ключей корневой зоны системы доменных имен интернета (Domain Name System, DNS).
Мероприятие было давно запланировано – смена ключа должна была произойти еще 11 октября 2017 г., ICANN отложила это событие на год, чтобы избежать массовых проблем у пользователей. В конце августа 2018 г. корпорация предупредила, что небольшой процент интернет-пользователей все же может испытать трудности после обновления — а именно, у них может возникнуть проблема с достижением сайта.
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