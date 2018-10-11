В Интернете впервые меняетcя главный ключ безопасности DNS

Сбои возможны, но их число должно быть невелико

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Мошенники могут воспользоваться ажиотажем вокруг обновления ключей Андрей Гордеев / Ведомости

В 19:00 Московского времени Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) впервые в истории интернета начала обновление криптографических ключей корневой зоны системы доменных имен интернета (Domain Name System, DNS).

Мероприятие было давно запланировано – смена ключа должна была произойти еще 11 октября 2017 г., ICANN отложила это событие на год, чтобы избежать массовых проблем у пользователей. В конце августа 2018 г. корпорация предупредила, что небольшой процент интернет-пользователей все же может испытать трудности после обновления — а именно, у них может возникнуть проблема с достижением сайта.