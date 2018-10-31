Технологии / Наукоемкие технологии
Статья опубликована в № 4687 от 01.11.2018 под заголовком: «Енот» поймает дрона

В России разработан радар «Енот» для слежения за дронами

Фонд развития промышленности даст его разработчику – компании «Элвис» заем на серийное производство
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Фонд развития промышленности (ФРП), деятельность которого курирует Минпромторг, предоставит зеленоградскому научно-производственному центру «Электронные вычислительно-информационные системы» («Элвис») заем на 75 млн руб. Это следует из материалов фонда. «Элвис» инвестирует эти средства в серийное производство радиолокационной станции (РЛС) «Енот» для обнаружения малых беспилотников, а также наземных и надводных объектов, рассказывает руководитель направления этой компании Андрей Пименов.

Из описания «Енота» на сайте «Элвиса» следует, что РЛС уже доступна по предзаказу. Срок доставки – до пяти месяцев, цена не указана. Станция может обнаруживать малые беспилотники на расстоянии до 1,8 км, уверяют ее разработчики. Наземные и надводные цели (человек, крупное животное, небольшая лодка) «Енот» видит за 4,7 км. А автомобиль или катер может обнаружить на дистанции 8,3 км. Также к «Еноту» можно подключать системы, подавляющие управление беспилотниками. «Енот» сможет отслеживать даже малые бытовые беспилотники, рассказывает Пименов.

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