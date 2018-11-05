Российские венчурные фонды предпочитают вкладываться за границей

В 2017 году они проинвестировали за рубежом на 68% больше, чем в 2016 году

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Максим Стулов / Ведомости

В 2017 г. российские венчурные фонды нарастили суммы инвестиций в зарубежные активы до $695,8 млн, что почти на 68% больше итога 2016 г. ($413,6 млн), следует из ежегодного обзора венчурной индустрии России Money Tree, подготовленного PwC совместно с Российской венчурной компанией (РВК). Под зарубежными проектами в 90% случаев подразумевались иностранные компании, нацеленные на зарубежные рынки, а не, например, проекты россиян, формально зарегистрированные в других юрисдикциях, уточнил старший менеджер PwC Александр Кардаш. Причины кроются в диверсификации портфеля и нацеленности инвесторов на глобальный рынок в условиях «сдержанных темпов роста российской экономики», гласит отчет.

Инвестиции в российские проекты росли до $243,7 млн со $165,2 млн годом ранее. В эту сумму включены и вложения иностранных фондов, доля которых не превышает 5%, уточняет Кардаш. Соотношение вложений в иностранные стартапы и сделок с российскими выросло с 2,5 в 2016 г. до 2,8 в 2017 г., подсчитали «Ведомости».