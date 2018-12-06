ТВ-рекламе нашли нового продавца
Продавать ролики на крупнейших телеканалах будет Наталья Гринчишин
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Телереклама сейчас переживает не лучшие времена
Максим Стулов / Ведомости
Новый генеральный директор Национального рекламного альянса (НРА) Эдуард Райкин меняет команду этого селлера. Заместителем гендиректора НРА назначена Наталья Гринчишин. Она будет контролировать продажу практически всей телевизионной рекламы в стране – как на федеральном, так и на региональном уровне, следует из сообщения селлера. Получается, Гринчишин станет ключевым человек на рынке ТВ-рекламы размером более 150 млрд руб. Именно с ней рекламодатели и агентства будут непосредственно обсуждать условия размещения в эфире.
НРА контролирует продажу больше 95% ТВ-рекламы в России. Альянс работает как посредник между рекламодателями, рекламными агентствами и телеканалами в интересах последних.
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