ТВ-рекламе нашли нового продавца

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Телереклама сейчас переживает не лучшие времена Максим Стулов / Ведомости

Новый генеральный директор Национального рекламного альянса (НРА) Эдуард Райкин меняет команду этого селлера. Заместителем гендиректора НРА назначена Наталья Гринчишин. Она будет контролировать продажу практически всей телевизионной рекламы в стране – как на федеральном, так и на региональном уровне, следует из сообщения селлера. Получается, Гринчишин станет ключевым человек на рынке ТВ-рекламы размером более 150 млрд руб. Именно с ней рекламодатели и агентства будут непосредственно обсуждать условия размещения в эфире.

НРА контролирует продажу больше 95% ТВ-рекламы в России. Альянс работает как посредник между рекламодателями, рекламными агентствами и телеканалами в интересах последних.