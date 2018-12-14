Управление рунетом могут передать Роскомнадзору

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров Антон Новодережкин / ТАСС

В России может быть создан центр управления рунетом – курировать его деятельность будет Роскомнадзор. Это следует из поправок в закон «О связи», внесенных в Госдуму сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой и депутатом Андреем Луговым.

Центр мониторинга и управления будет обладать информацией обо всей российской инфраструктуре связи, объяснила «Ведомостям» Бокова. По ее словам, центр будет определять правила маршрутизации интернет-трафика российских операторов и контролировать их соблюдение. Также центр будет следить за тем, чтобы через зарубежные узлы связи транзитом проходил минимум внутрироссийского трафика, следует из пояснительной записки к законопроекту.

Операторы должны будут устанавливать на своих сетях устройства, определяющие источники передаваемой информации, и в случае необходимости блокировать их, гласит законопроект. Какие – в документе не уточняется. Говорится лишь, что операторы не должны будут устанавливать их за свой счет. Государство само создаст эту систему, уверяет Бокова: средства будут выделены из внутренних ресурсов Роскомнадзора и за счет программы «Цифровая экономика». Бюджет проекта Бокова не уточнила. Он будет рассчитан ко второму чтению законопроекта, надеется она.

Также законопроект предусматривает проведение учений по выявлению угроз и восстановлению работы российского сегмента сети интернет. В них должны принимать участи органы власти и операторы.

Законопроект стал результатом большого комплексного изучения темы, испытания маршрутизации трафика проводились, в том числе на сетях операторов, сказал «Ведомостям» федеральный чиновник.

Попытки отрегулировать маршрутизацию трафика предпринимались и раньше, однако они не выдерживали критики, отмечает куратор рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета Ирина Левова. Например, в 2016 г. свою версию законопроекта о регулировании рунета представило Минкомсвязи (принят он в итоге не был). Министерство предлагало создать государственную информационную систему (ГИС) обеспечения целостности, устойчивости и безопасности работы рунета и определить маршруты трафика в рунете. Одна из задач – сделать так, чтобы трафик был более локальным, говорил «Ведомостям», человек, близкий к Минкомсвязи. Администратором национальной доменной зоны должно было быть российское юрлицо с государственным участием, гласил законопроект.

Сейчас российскими доменами управляет АНО «Координационный центр национального домена сети интернет». Его представитель отказался от комментариев.

Поправки предусматривают, что каждый оператор связи должен предоставить Роскомнадзору полную схему своей сети, что невозможно технически, утверждает директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александра Орехович, ведь это живая многоуровневая система, постоянно расширяемая и обновляемая. Есть риск, что система будет сбоить, особенно поначалу, опасается она.

По сути законопроект передает в ведение Роскомнадзора две функции: маршрутизацию трафика и управление системой доменных имен, говорит гендиректор провайдера Diphost и автор проекта по мониторингу блокировок Роскомнадзора Филипп Кулин. Сейчас операторы и провайдеры самостоятельно определяют, по каким маршрутам ходит трафик, объясняет он. Законопроект же обязывает согласовывать эти маршруты с Роскомнадзором.

Меры, предлагаемые в законопроекте, избыточны, считает сотрудник компании связи. IP-протокол устроен таким образом, что трафик всегда идет по оптимальному маршруту, особенно в случае перегрузок, отмечает он.

Теоретически ввести предлагаемые проектом меры для операторов не будет сложно, считает Кулин, но, учитывая, как Роскомнадзор блокировал трафик Telegram, предсказать, насколько работоспособна будет новая система, невозможно.

Представители Роскомнадзора, «Мегафона», МТС, «Вымпелкома» и «Т2 РТК холдинга» (Tele2), «Яндекса» и Mail.ru Group отказались от комментариев.