Facebook и Twitter могли утаить масштаб вмешательства России в выборы в США

Facebook (на фото основатель социальной сети Марк Цукерберг) и другие технологические гиганты могли рассказать не всю правду о вмешательстве России в выборы в США

Крупные технологические компании США раскрыли конгрессу не всю информацию о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США, сообщает Financial Times со ссылкой на доклад занимающейся кибербезопасностью компании New Knowledge. Ее доклад станет уже вторым на эту тему, который на этой неделе получит Комитет по разведке сената США.

Как отмечается в докладе New Knowledge, российское Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика троллей», использовало все возможные социальные сети, поисковик Google и даже такие онлайн-игры, как Pokémon Go, чтобы распространять дезинформацию и сеять раздор в американском обществе. Например, оно распространяло фейковые новости о том, что Хиллари Клинтон якобы получала пожертвования от Ку-клукс-клана на свою предвыборную кампанию. При этом Twitter, Facebook и Alphabet по-видимому представили конгрессу не всю имеющуюся у них информацию об этих нарушениях, утверждает New Knowledge. «Неясно, было ли это результатом неверного или неполного анализа или они намеренно уклонились от ответов», — сказано в докладе (цитата по FT).

Кроме того, New Knowledge предупредила, что в следующий раз Россия может сосредоточиться на использовании Instagram, учитывая популярность этого принадлежащего Facebook сервиса.

Facebook в ответ на это заявила, что продолжает тесно сотрудничать с ведомствами, расследующими активность российских троллей в Facebook и Instagram до и после выборов 2016 г. Twitter подчеркнула, что с тех пор значительно улучшила свою платформу, чтобы не допустить нового манипулирования ею, и что в октябре представила дополнительную информацию об активности троллей. Google отказалась от комментариев.

Ранее The Washington Post сообщила о докладе Оксфордского университета и компании Graphika, который на этой неделе тоже будет представлен Комитету по разведке сената США. Авторы исследования называют его «самым развернутым анализом кампании по дезинформации, развернутой Россией». В нем проанализированы миллионы постов на платформах Facebook, Twitter и Google. Авторы доклада утверждают, что целью всех этих сообщений было помочь Дональду Трампу победить на президентских выборах и поддержать его во время работы в Белом доме.

Эти доклады могут усилить давление на технологические компании, которые подвергаются критике властей США из-за роли их платформ в распространении дезинформации и того, что они недостаточно защищают конфиденциальность данных пользователей. Из-за этого на прошлой неделе гендиректор Google Сундар Пичаи выступил на слушаниях в конгрессе, а ранее в этом году это также сделали основатель Facebook Марк Цукерберг и руководитель Twitter Джек Дорси.