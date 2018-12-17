Сын бывшего руководителя РЖД подал иск к «Новой газете» на 2 млн рублей

Недовольство истца вызвала статья «Особо важное убийство», опубликованная на сайте издания 11 октября Сергей Ермохин/ТАСС

Андрей Якунин, сын бывшего президента РЖД Владимира Якунина, подал иск к «Новой газете» и ее журналисту Иреку Муртазину. Иск был зарегистрирован Басманным районным судом 17 декабря, следует из карточки дела.

Недовольство истца вызвала статья «Особо важное убийство», опубликованная на сайте издания 11 октября. В ней описываются возможные причины убийства старшего следователя по особо важным делам Управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу подполковника Евгении Шишкиной, совершенное 10 октября. Издание перечислило возможные версии убийства Шишкиной, по одной из них преступление могло быть связано с расследованием возможной коррупции при продаже билетов РЖД. Проверка МВД в отношении РЖД началась в 2016 г., после выхода расследования «Фонда борьбы с коррупцией». ФБК описали схему, через которую сын Якунина мог выводить деньги и получать долю с билетов, проданных на поезда РЖД. Юрист ФБК «посещал следователя Управления на транспорте МВД по ЦФО Степанова Андрея Александровича, который занимается делом Якунина», написала «Новая газета». Журналист назвал это ключевой информацией, которая могла указывать на связь убийства Шишкиной с проверкой МВД.

«Я считаю возмутительной попытку автора статьи связать ложную информацию про бизнес с этим преступлением. Упоминание моего имени в контексте убийства абсолютно недопустимо, поэтому не вижу для себя иного сценария, кроме как подача судебного иска с целью защиты моей репутации», — передал Андрей Якунин «Ведомостям» через своего представителя.

В иске Андрей Якунин потребовал признать публикацию не соответствующей действительности и порочащей честь, достоинство и его деловую репутацию, а также опубликовать опровержение и извиниться перед ним. Он также потребовал взыскать по 1 млн руб. с автора статьи и редакции «Новой газеты», рассказал «Ведомостям» представитель Андрея Якунина. Какие конкретно высказывания в этом материале Андрей Якунин потребовал опровергнуть, его представитель не уточнил.

Это не первый иск от семьи Якуниных, который получила «Новая газета» в последнее время. 12 октября представитель Владимира Якунина Григорий Левченко предупреждал, что бывший глава РЖД может подать в суд на газету из-за материала «Особо важное убийство». Тогда Левченко сказал, что этот материал «пожалуй, находится за красной чертой». «Любые рассуждения автора, что В. И. Якунин либо члены его семьи могут иметь отношение, косвенное или непосредственное, к противоправным и преступным действиям, изложенным в статье, являются домыслом автора публикации и сейчас оцениваются с юридической точки зрения. Особое возмущение вызывает попытка связать фамилию Якунина с трагической гибелью следователя МВД, а также перепечатка ранее распространявшихся в прессе безосновательных обвинений ФБК в якобы имевшихся злоупотреблениях в период работы Владимира Якунина в РЖД», — написал Левченко у себя на странице в Facebook.

Владимир Якунин подал в суд и потребовал от журналистов газеты Андрея Сухотина и Ирека Муртазина выплатить компенсацию в размере 1 млн руб. и 2 млн руб. соответственно, а также удалить сведения, которые истец считает недостоверными и опубликовать опровержение, писал РБК. «Согласно заключению юристов, в двух статьях «Новой газеты» содержатся сведения, которые не соответствуют действительности и носят оскорбительный характер», — написал РБК со ссылкой на Левченко.

«Мы с отцом — два разных человека, работаем в абсолютно разных сферах, и у каждого из нас есть право защищать свою репутацию так, как мы считаем разумным», — прокомментировал Андрей Якунин «Ведомостям» подачу еще одного иска.

«Новая газета» газета пока не получала иска от Андрея Якунина, есть только один иск от его отца, сказал «Ведомостям» издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов. «Мы чувствуем себя уверенно в этой ситуации: мы предложили воспользоваться правом на ответ Якунину, после того как вышел материал, мы предлагали им опубликовать в издании их позицию, но они отказались и обратились в суд, — рассказал он. — Наши предположения были высказаны вполне корректно, мы перечисляли дела, которыми занималась следователь, и одно из них было связано с деятельностью РЖД».