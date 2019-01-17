ВТБ купил контроль в «Медиалогии»

Статья опубликована в № 4735 от 18.01.2019 под заголовком: ВТБ купил наблюдение за контентом на три года

ВТБ приобрел 63% в ООО «Медиалогия», разработчике системы мониторинга и анализа СМИ и социальных медиа Евгений Разумный / Ведомости

Банк ВТБ сообщил, что купил 63% долей ООО «Медиалогия», разработчика мониторинга и анализа СМИ и социальных медиа. 75% «Медиалогии» были у компании IBS, 25% – у Сергея Мацоцкого. По завершении сделки, по данным «СПАРК-Интерфакса», доля Мацоцкого снизится до 21% «Медиалогии», оставшиеся 16% получит ее гендиректор Александр Волков.

«Медиалогию» в 2003 г. создала группа IBS Анатолия Карачинского – как систему мониторинга для собственных нужд группы. Но оказалось, что система востребована внешними заказчиками, и IBS решила выделить ее в компанию. Сейчас «Медиалогия», по ее собственным данным, отслеживает 48 500 СМИ и 800 млн источников в социальных медиа, у нее более 800 клиентов, для которых ежедневно готовится более 3000 отчетов. За 2017 г. выручка компании составила 872 млн руб., это на 35% больше, чем в 2016 г., чистая прибыль выросла до 148 млн (+45%), EBITDA – 231 млн руб. (также + 45%), говорится в проспекте компании для инвесторов, с текстом которого ознакомились «Ведомости». К 2021 г. компания рассчитывает довести выручку до 1,8 млрд руб., чистую прибыль удвоить, а EBITDA нарастить до 439 млн руб.

До 2017 г. «Медиалогия» была поставщиком системы мониторинга публикаций в СМИ и социальных сетях для администрации президента и правительства, но лишилась контрактов из-за претензий ФСБ к структуре владения. Администрацию президента стала обслуживать компания М13, разработавшая систему мониторинга СМИ «Катюша». Госконтракты для «Медиалогии» – один из стабильных источников дохода: в 2016 г. они принесли компании 243 млн руб., в 2017 г. – 223 млн, в 2018 г. – только 131 млн руб. Большую часть выручки компания получает от контрактов с частными компаниями, в частности ВТБ – постоянный клиент «Медиалогии»: с 2016 по 2018 г. банк платил компании за услуги по 4 млн руб. ежегодно.

Для ВТБ покупка «Медиалогии» – инвестиционная сделка, утверждает первый зампред банка Юрий Соловьев. Три года «Медиалогия» сможет улучшать операционные показатели, затем ее можно перепродать крупным IT-компаниям или медиахолдингам, которые занимаются цифровым маркетингом или таргетированной рекламой, рассчитывает банк.

В последние годы госбанк ВТБ стал активно инвестировать в разнообразные российские компании (список – внизу страницы). Одну из последних подобных сделок ВТБ закрыл в конце 2018 г.: в партнерстве с «Национальной медиа группой» (НМГ) ВТБ купил 75% «СТС медиа» (управляет каналами СТС, «Домашний», «Че», СТС Love и CTC Kids) у Ивана Таврина. Как распределяются доли между новыми владельцами и какова сумма сделки, стороны не сообщили.

Часть акционеров хочет выйти из бизнеса и ищет покупателя на «Медиалогию», рассказывал «Ведомостям» летом 2018 г. человек, знакомый с планами компании.

«Медиалогия» – непрофильный актив для ВТБ, банк будет его перепродавать, уверена аналитик «Фридом финанс» Анастасия Соснова. Она оценивает сделку в 500–700 млн руб. В России хороший спрос на разработчиков IT-решений, говорит она, а «Медиалогия» – очень привлекательный актив, рентабельность ее бизнеса по EBITDA – 25%, что сопоставимо с показателями металлургов.

Аналитик сомневается, что ВТБ удастся улучшить финансовые показатели «Медиалогии», чтобы провести первичное размещение ее акций, и приводит пример: «Рост финансовых показателей громкого приобретения ВТБ – «Магнита» – с момента сделки серьезно затормозился».

Для Карачинского это вторая крупная сделка за последний месяц. В начале января американская IT-компания DXC Technology сообщила, что за $2 млрд планирует купить Luxoft – бывшее подразделение IBS. Если сделка состоится, IBS Group Holding Limited получит $659,9 млн за Luxoft, подсчитывал аналитик VTB Capital Владимир Беспалов.