Google начал удалять из поиска запрещенные в России сайты
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Американский поисковик Google начал удалять из результатов поиска ссылки на сайты, запрещенные в России, заметил и рассказал «Ведомостям» сотрудник крупной интернет-компании. Список таких сайтов, доступ к которым российские провайдеры обязаны ограничивать, ведет Роскомнадзор. В этот реестр попадают сайты, содержащие призывы к экстремизму, пропаганду суицидов и порнографию, рекламирующие наркотики, азартные игры без лицензии, а также пиратские сайты, доступ к которым ограничен в России навсегда. С ноября 2017 г. ссылки на сайты, попавшие в реестр, обязаны удалять из своей выдачи и поисковики. Они должны также подключиться к самому реестру, чтобы оперативно получать информацию о новых ресурсах, которые попали под блокировку. Однако Google долго не фильтровал поиск в соответствии с этими нормами, что вызывало неоднократные претензии Роскомнадзора.
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