Технологии / Наукоемкие технологии
Статья опубликована в № 4780 от 25.03.2019 под заголовком: Чиновники сядут за российское

Госорганам станет сложнее закупать иностранную электронику и оборудование

Минпромторг предлагает запретить покупать их при наличии российских аналогов

Проект постановления, который ограничивает госзакупки электроники госорганами, Минпромторг опубликовал в конце февраля. По нему они должны будут отказаться от закупок иностранных компьютеров, серверов, бытовой техники (например, холодильников) и телекоммуникационного оборудования, включая телефонную аппаратуру и оборудование для доступа в интернет, если у них есть российские аналоги. Найти их госзаказчики смогут в реестре российской радиоэлектроники, который создает Минпромторг.

Если в реестре есть нужное оборудование, закупить его можно будет только у российского производителя. Ограничения коснутся и закупок услуг связи, доступа в интернет и пропуска трафика: если для этого нужно оборудование, закупать его необходимо из реестра.

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