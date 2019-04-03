Пираты открыли Avito для продажи книг

«Электронные книги в форматах fb2 и epub по 50 руб.», «Найдем для вас любую электронную книгу» – такие объявления все чаще начали появляться на российских сервисах объявлений Андрей Гордеев / Ведомости

«Электронные книги в форматах fb2 и epub по 50 руб.», «Найдем для вас любую электронную книгу» – такие объявления все чаще начали появляться на российских сервисах объявлений «Авито», «Юла», а также в соцсети «В контакте». Только на Avito «Ведомости» нашли несколько сотен таких объявлений. В них может предлагаться как одна, так и сразу несколько десятков электронных книг. Во «В контакте» созданы целые сообщества для их продажи. «Если хотите без мам-пап заработать свой первый миллион, схема для вас. Качаем на торрентах популярные книги. Продаем их на Avito», – иронизируют пользователи на Pikabu. В ответ на жалобы Avito в официальном аккаунте на Facebook ответила, что не занимается цензурой пользовательского контента, но по обращениям правообладателей принимает необходимые меры.

Avito, по данным Research and Markets, – крупнейший сервис частных объявлений в России. Его аудитория составляет 34,3 млн человек в месяц.

Стоимость одной электронной копии книги на Avito колеблется от 30 до 150 руб. – в несколько раз дешевле, чем они стоят у легальных интернет-сервисов. Продавцы не размещают в объявлении ссылку на книгу, для ее покупки нужно связаться с ними и перевести деньги на банковскую карту или на телефон. Копия книги отправляется на электронную почту.

Корреспондент «Ведомостей» приобрел несколько таких книг на Avito у разных продавцов, каждая покупка занимала около 20 минут. Продавцы, с которыми он пообщался под видом покупателя, уверены, что продают легальный товар. «Я купила эту книгу на «Литрес», – говорит Анастасия. – Мне кажется, что это вполне логично, ведь если бы я купила книгу в печатном издании, то могла бы потом ее продать или подарить. Она же становится моей собственностью!»

«Литрес» обратил внимание на такие продажи еще полтора года назад, говорит гендиректор интернет-магазина Сергей Анурьев. Оценить масштабы проблемы сложно, скорее всего, это не слишком большие суммы для рынка, хотя таких объявлений становится все больше, отмечает он.

В обычной ситуации издатели могут обратиться в суд с требованием заблокировать сайт, где размещены пиратские копии книг. Но применять блокировку к сервисам объявлений не получится. Такая форма пиратства не подпадает под действующее антипиратское законодательство, так как на сервисе не размещаются копии книг или ссылки на них, объясняет Анурьев. Издателям остается только просить площадки добровольно удалять частные объявления о продаже электронных книг, рассказывает директор Ассоциации по защите прав в интернете Максим Рябыко. К уголовной ответственности за сбыт контрафакта можно привлечь только при его продаже на сумму более 100 000 руб. «Но мы пока не хотим применять столь жесткие методы и рассчитываем, что платформы пойдут нам навстречу и будут удалять такие сообщения», – замечает Рябыко. Пока, впрочем, сервисы объявлений очень медленно реагируют на обращения правообладателей, признает он.

Avito «не выполняет функции правоохранительных, судебных, надзорных и иных компетентных органов», пользователь сам отвечает за соответствие объявлений законодательству, указывает представитель компании. Есть форма для жалоб правообладателей, отмечает он.

«Юла» (этот сервис, как и «В контакте», входит в холдинг Mail.ru Group), по словам ее представителя, блокирует объявления, которые нарушают авторские права. Обращений издателей о продаже пиратских копий книг на сервисе немного, уверяет он, в марте их было меньше двух десятков. «В контакте» оперативно реагирует на обращения правообладателей и удаляет такие объявления, говорит представитель социальной сети. В компанию обращались представители издательств «Азбука», «Аудиокнига», «Эксмо – АСТ», Burda, «Альпина диджитал», МИФ, «1С-паблишинг» и многих других, рассказывает он.

Регулирование контента, который размещают пользователи на интернет-платформах, за последние годы в России сильно изменилось. Прежде социальные сети, в том числе «В контакте», указывали, что следить за соблюдением прав авторов обязаны сами пользователи, размещающие контент, а не платформы. С тех пор было принято новое законодательство, возложившее ответственность за пиратский контент на сами сайты. Размещение нелегальных копий и ссылок на них грозит сайту блокировкой.

«В контакте» приходилось судиться с издательствами по делу о нарушении авторских прав. В 2014 г., после того как «Эксмо» подало в суд на соцсеть за публикацию своих книг, «В контакте» удалила 4500 ссылок. Однако компенсацию издательству соцсеть так и не выплатила, так как «Эксмо» не сумело доказать в суде свои права на использование этих книг в электронной форме.