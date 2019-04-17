ФАС рекомендовала Министерству просвещения вернуть учебники в федеральный перечень

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ФАС вынесла предупреждение Министерству просвещения: нужно вернуть в федеральный перечень учебники, которые были исключены из него в конце 2018 г. Максим Стулов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение Министерству просвещения: нужно вернуть в федеральный перечень учебники, которые были исключены из него в конце 2018 г. Выполнить требование ФАС министерство должно к концу мая.

В декабре 2018 г. при проведении очередной экспертизы учебников министерство нарушило несколько собственных пунктов порядка формирования перечня, а также закон о защите конкуренции, что может привести к ущемлению прав участников рынка, решила ФАС.