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Статья опубликована в № 4798 от 18.04.2019 под заголовком: Учебникам разрешено остаться

ФАС рекомендовала Министерству просвещения вернуть учебники в федеральный перечень

При проведении дополнительной экспертизы был нарушен закон о конкуренции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение Министерству просвещения: нужно вернуть в федеральный перечень учебники, которые были исключены из него в конце 2018 г. Выполнить требование ФАС министерство должно к концу мая.

В декабре 2018 г. при проведении очередной экспертизы учебников министерство нарушило несколько собственных пунктов порядка формирования перечня, а также закон о защите конкуренции, что может привести к ущемлению прав участников рынка, решила ФАС.

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