Статья опубликована в № 4798 от 18.04.2019 под заголовком: Учебникам разрешено остаться
ФАС рекомендовала Министерству просвещения вернуть учебники в федеральный перечень
При проведении дополнительной экспертизы был нарушен закон о конкуренции
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
ФАС вынесла предупреждение Министерству просвещения: нужно вернуть в федеральный перечень учебники, которые были исключены из него в конце 2018 г.
Максим Стулов / Ведомости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение Министерству просвещения: нужно вернуть в федеральный перечень учебники, которые были исключены из него в конце 2018 г. Выполнить требование ФАС министерство должно к концу мая.
В декабре 2018 г. при проведении очередной экспертизы учебников министерство нарушило несколько собственных пунктов порядка формирования перечня, а также закон о защите конкуренции, что может привести к ущемлению прав участников рынка, решила ФАС.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}