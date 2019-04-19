Статья опубликована в № 4800 от 22.04.2019 под заголовком: Игорь Ротенберг освоит интернет вещей
Игорь Ротенберг и «Ростех» займутся интернетом вещей
Их компания создает федерального оператора
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IoT-решения могут широко применяться в муниципальном хозяйстве, логистике, сельском хозяйстве, ритейле, при эксплуатации дорожной инфраструктуры
Friso Gentsch / DPA / TASS
«Глонасс-ТМ» планирует создать федерального провайдера интернета вещей (Internet of Things, IoT). Это следует из материалов компании, с которыми ознакомились «Ведомости». «Глонасс-ТМ» намерена к 2024 г. построить по всей России более 34 000 базовых станций беспроводного доступа стандарта LPWAN (специализированная технология передачи данных от и к автоматическим устройствам). Они будут использовать частоты в диапазонах 863–865 и 874–876 МГц.
Минкомсвязи знакомо с предложениями «Глонасс-ТМ», передал «Ведомостям» замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов. От других комментариев он отказался.
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