Акимов попросил Путина помочь с расчисткой частот для 5G

Пресс-служба президента России

В пятницу, 19 апреля, президент России Владимир Путин принимал вице-премьера Максима Акимова. Последний попросил главу государства дать поручения по расчистке частот для сетей связи 5G, говорится в стенограмме на сайте Кремля. Речь идет о диапазоне 3,4–3,8 ГГц, уточнил представитель вице-премьера. «Просили бы соответствующих ваших поручений и возможности докладывать периодически по этому вопросу в рамках доклада о нацпроекте на возглавляемом вами совете по реализации нацпроектов», – сказал Акимов.

3,4–3,8 ГГц – это наиболее привлекательный диапазон для развертывания 5G, однако вопрос выделения этих частот для сетей связи пятого поколения не решен. На них работает спутниковая связь военного и других ведомств, рассказывал «Ведомостям» федеральный чиновник. «Верхний диапазон – 3,4–3,8 ГГц – находится в основном в использовании для специальных задач», – сказал на встрече с президентом Акимов. Минобороны в своем отзыве на проект концепции развития 5G рекомендовало повременить с использованием этого диапазона.

Замминистра связи Олег Иванов на заседании Госкомиссии по радиочастотам в начале апреля говорил участникам, что Путин уже поручил проработать вопрос об использовании частот в диапазоне 3,4–3,8 ГГц Совету безопасности. На одном из следующих заседаний госкомиссии (15 апреля) президент «Ростелекома» Михаил Осеевский обвинил ее в затягивании сроков выделения этих частот для 5G. Госкомиссия должна была продлить срок действия пилотных зон, в которых 5G в этом диапазоне тестировали «Ростелеком» и «Мегафон», и не продлила – по словам представителя Минкомсвязи, по просьбе «Роскосмоса» и силовых ведомств.

На встрече с Путиным Акимов оценил затраты на создание этих сетей в 650 млрд руб. Это экспертная оценка затрат на развертывание сетей 5G до 2030 г., уточнил представитель Акимова. Реальные затраты будут не меньше приведенной оценки, заявляет представитель Tele2. Но оценить точнее сложно из-за нерешенного вопроса с частотами, отмечает он. Затраты на 5G, названные Акимовым, сопоставимы с 67,9% суммарной выручки операторов большой четверки за 2018 г. – она составила 957 млрд руб., данные из отчетностей операторов собирал в своем отраслевом отчете «Вымпелком».

650 млрд руб. – это суммарная оценка затрат на развертывание сетей 5G на всей территории России, а не только в городах-миллионниках с учетом затрат на конверсию радиочастотного спектра, считает представитель Минкомсвязи. Когда концепцию развития 5G писал НИИ радио (НИИР), то рассчитывал расходы на развертывание сети именно в российских городах-миллионниках и до 2024 г. Институт рассматривал три сценария: преимущественно самостоятельное развитие сетей 5G операторами, совместное использование ими инфраструктуры и создание единого инфраструктурного оператора. Первый сценарий обойдется в 163 млрд руб. (по 41 млрд руб. на одного оператора), второй – в 114 млрд руб., а расходы единого оператора составят 73 млрд руб., считал НИИР. А PwC оценивала потенциальные затраты от 330–365 млрд до 550–610 млрд руб. за восемь лет при разных сценариях.

Максим Акимов вице-премьер «Требует, безусловно, Владимир Владимирович, как главы государства и как [Верховного] главнокомандующего вашей поддержки – это конверсия частотного спектра, это вопросы 5G. Я общался, кстати, несколько раз, мы собирали руководителей всей нашей четверки телекоммуникационных компаний. Они в один голос вспоминали ваше участие в создании сетей связи четвертого поколения». 19 апреля, на встрече с президентом России Владимиром Путиным Kremlin.ru

Какие частоты получат операторы, по какой модели будет создаваться инфраструктура, какова будет роль отечественного оборудования в 5G и по какой стратегии само это оборудование будет развиваться – решение по каждому из этих вопросов может принципиально изменить затраты на создание 5G в России, суммирует председатель Ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов Светлана Аполлонова. Акимов также заступился за российских производителей оборудования: «Мы бы не хотели, чтобы все эти деньги (или значительная их часть) были отданы зарубежным вендорам – <...> это так называемая большая тройка олигополии: Cisco, Huawei и Nokia».

Для разработки конкурентоспособных 5G-решений необходимы тысячи патентов, лицензий, десятки тысяч R&D-специалистов, предупреждает представитель Ericsson в России. Для создания отечественного оборудования и программного обеспечения потребуется значительное время, которого у операторов нет – мировая разработка и стандартизация начались еще в 2010 г., велик риск упустить время и отстать от основных мировых трендов, скептичен он. Понимание стратегии развития 5G в России, а также правила использования отечественного оборудования сетей 5G позволили бы российским компаниям начать разрабатывать оборудование уже сейчас и привлекать дополнительные инвестиции под гарантии сбыта, спорит Аполлонова.

Представители МТС, «Вымпелкома», «Ростелекома» отказались от комментариев. Их коллега из «Мегафона» не ответил на запрос.

На сайте Кремля не приведена реакция Путина на просьбы Акимова. «Даны поручения для проработки этого вопроса», – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.