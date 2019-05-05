Сбербанк проверит качество и количество еды у клиентов
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В конце 2017 г. Сбербанк показал видеоролик, в котором умный чайник с умным холодильником завладели домом. Как оказалось, в этом ролике была только доля шутки – заявку на интеллектуальный холодильник Сбербанк подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в ноябре 2018 г., а Роспатент зарегистрировал этот патент и опубликовал 26 марта 2019 г.
Речь идет о холодильнике, оборудованном датчиками и камерами, которые наблюдают за состоянием и количеством продуктов, их сроком годности, а также передают эту информацию пользователю в мобильное приложение или web-интерфейс. Так пользователь сможет принимать решения о покупке товаров или настроить их заказ в автоматическом режиме, пишет разработчик. Связываться с другими устройствами холодильник сможет по WiFi, сотовой связи второго или третьего поколения.
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