Искусственному интеллекту нужны налоговые льготы

На совещании у Владимира Путина будет обсуждаться национальная стратегия искусственного интеллекта

Статья опубликована в № 4823 от 30.05.2019 под заголовком: Льготы для интеллекта

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Налоговые льготы – это привычный для государства инструмент поддержки бизнеса, но он не всегда достигает нужного результата Евгений Разумный / Ведомости

30 мая президент России Владимир Путин проведет совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта, сообщается на сайте Кремля. Центральной темой встречи станет обсуждение разработанной Сбербанком национальной стратегии развития искусственного интеллекта, рассказывают федеральный чиновник и приглашенный на совещание человек.

Национальную стратегию Путин поручал разработать правительству и Сбербанку к 15 июня, указано на сайте Кремля. «Ведомости» ознакомились с проектами стратегии, полученными из трех независимых источников.

Своей целью стратегия называет становление России как одного из мировых лидеров искусственного интеллекта. Для поддержки исследований государство должно оказывать финансовую помощь ведущим исследовательским и образовательным центрам в области искусственного интеллекта, создать регуляторные «песочницы», а также обеспечить доступ к массивам больших данных, собираемым госорганами и прочими организациями (например, к обезличенным медицинским данным).