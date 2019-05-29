Технологии / Наукоемкие технологии
Статья опубликована в № 4823 от 30.05.2019 под заголовком: Льготы для интеллекта

Искусственному интеллекту нужны налоговые льготы

На совещании у Владимира Путина будет обсуждаться национальная стратегия искусственного интеллекта

30 мая президент России Владимир Путин проведет совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта, сообщается на сайте Кремля. Центральной темой встречи станет обсуждение разработанной Сбербанком национальной стратегии развития искусственного интеллекта, рассказывают федеральный чиновник и приглашенный на совещание человек.

Национальную стратегию Путин поручал разработать правительству и Сбербанку к 15 июня, указано на сайте Кремля. «Ведомости» ознакомились с проектами стратегии, полученными из трех независимых источников.

Своей целью стратегия называет становление России как одного из мировых лидеров искусственного интеллекта. Для поддержки исследований государство должно оказывать финансовую помощь ведущим исследовательским и образовательным центрам в области искусственного интеллекта, создать регуляторные «песочницы», а также обеспечить доступ к массивам больших данных, собираемым госорганами и прочими организациями (например, к обезличенным медицинским данным).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике