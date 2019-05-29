Искусственному интеллекту нужны налоговые льготы
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30 мая президент России Владимир Путин проведет совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта, сообщается на сайте Кремля. Центральной темой встречи станет обсуждение разработанной Сбербанком национальной стратегии развития искусственного интеллекта, рассказывают федеральный чиновник и приглашенный на совещание человек.
Национальную стратегию Путин поручал разработать правительству и Сбербанку к 15 июня, указано на сайте Кремля. «Ведомости» ознакомились с проектами стратегии, полученными из трех независимых источников.
Своей целью стратегия называет становление России как одного из мировых лидеров искусственного интеллекта. Для поддержки исследований государство должно оказывать финансовую помощь ведущим исследовательским и образовательным центрам в области искусственного интеллекта, создать регуляторные «песочницы», а также обеспечить доступ к массивам больших данных, собираемым госорганами и прочими организациями (например, к обезличенным медицинским данным).
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