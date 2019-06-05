Спасибо, что мы не платим за смайлики

Из патента на известное теперь даже ребенку изображение – смайлик – вырос успешный бизнес, а его владельцы – отец и сын Луфрани – стали миллионерами

Статья опубликована в № 4827 от 05.06.2019 под заголовком: Николя Луфрани: Мой отец был первым, кто взял патент на смайлик

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Николя Луфрани Daniele Venturelli / Gettyimages

Два глаза и улыбка на желтом фоне – такое забавное личико, или, другими словами, смайлик, вошло в поп-культуру еще в 1960-х. В фильме «Форрест Гамп» (1994) обыгрывается его появление: Гамп вытер грязь с лица белой майкой, и на ней отпечаталась такая рожица.

Похоже, знания о смайлике 26-летнего дизайнера, основателя бренда Chinatown Market Майка Чермана ограничивались только этим фильмом. В 2016 г. он выпустил серию футболок со смайликами. Не прошло и двух недель, как суд арестовал всю партию по иску о нарушении авторских прав.

«Я был поражен, что кто-то может владеть смайликом», – вспоминает Черман о том, как он узнал о существовании европейской фирмы Smiley Company. Ее основал француз Франклин Луфрани почти полвека назад – и стал миллионером. В 1990-х, когда интерес к символу начал угасать, ему на помощь пришел сын Николя. Он стал одним из авторов смайликов, которыми мы сейчас вовсю пользуемся, посылая сообщения со смартфона, делая посты на форумах или комментарии в соцсетях.

«Если бы я получал по сантиму с каждого сообщения со смайликом, был бы самым богатым человеком мира!» – огорчался Луфрани-старший. «К моему большому сожалению, я не придумал бизнес-модель для интернета, – добавлял его сын. – Но в отличие от пиратской музыки онлайн это не разоряет нас, а помогает продажам». Люди используют смайлики бесплатно, их популярность растет. А вот юридическим лицам приходится платить – это с удивлением выяснила AOL, когда на ее веб-странице дизайнер разместил, как он считал, бесплатный смайлик. Должны раскошеливаться и производители телефонов, если в их приложениях есть рожицы, похожие на патенты Луфрани.

Каждый год Луфрани получают от продажи прав на смайлики производителям джинсов и детских игрушек, соков и школьных тетрадей, носков и чехлов для сотовых десятки миллионов долларов. Но могли бы получать миллиарды.