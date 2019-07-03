Как создать компанию стоимостью $15 млрд на компьютерных играх
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В Fortnite играет больше людей, чем население России, – 250 млн. Суини написал программу Unreal Engine, которая позволяет всем желающим создавать свои трехмерные игры. Сейчас он борется за то, чтобы геймеры экономили при покупке игр, объявил крестовый поход против наценки компьютерных магазинов в 30% и уже добился первых побед. А еще у Суини есть хобби – он любит ходить в походы и покупает ради этого целые леса в США.
Жизнь без галстука
В 2000 г. на парковке у Суини стояли Ferrari, Lamborghini и Porsche. А вот сам он жил в скромных апартаментах с одной спальней в многоквартирном доме. «Незнакомые со мной люди думали, что я торгую наркотиками», – шутил он. На самом деле на его счету было несколько успешных компьютерных игр, но он только начинал зарабатывать по-настоящему.
Сейчас Суини 48 лет. Его состояние превышает $7 млрд по версии Bloomberg’s Billionaires Index. Во время последнего раунда финансирования его компания Epic Games была оценена в $15 млрд. Его блокбастер, игра Fortnite, приносит от $3 млрд (по оценке TechCrunch) до $3,9 млрд (по оценке The Wall Street Journal, WSJ) выручки в год.
Тем не менее Суини не очень известен. Его редко встретишь на страницах таблоидов: «Я одинок. Ни жены, ни детей. И веду очень простую жизнь». В свободное время он программирует или ходит в походы. «Люблю сойти с натоптанной тропинки и увидеть то, чего никто не видел», – говорил он WSJ.
Его любимую еду не найти в мишленовских ресторанах – это жареный цыпленок из сети фастфуда Bojangles. Его любимый напиток вряд ли впечатлит любителей марочных вин – диетическая кола. Он делает коктейль собственного изобретения: 40% колы и 60% воды. Носит футболки и брюки-карго. Один из топ-менеджеров вспоминал, как перед собеседованием с Суини друг предупредил его: «Одевайся как хочешь, но чтоб без пиджака и галстука».
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