«Вымпелком» не смог нарастить выручку во II квартале 2019 года

Сергей Портер / Ведомости

Во II квартале 2019 г. выручка «Вымпелкома» перестала расти и составила 72,6 млрд руб., сообщил оператор. Снизилась сервисная мобильная выручка: за квартал она уменьшилась до 57 млрд руб., что на 1,1% меньше итога аналогичного квартала прошлого года. Доходы от услуг фиксированной связи сократились на 4,9% до 8,5 млрд руб.

Выручка за голосовые услуги связи снизилась из-за оттока абонентов-мигрантов и их значительного перехода от использования «голоса» в международном роуминге к использованию интернет-трафика, в частности в мессенджерах, объясняет исполнительный вице-президент «Вымпелкома» по маркетингу и бренду Ирина Лебедева. В апреле – июне число таких клиентов снизилось на 30%, говорится в сообщении «Вымпелкома». Общая абонентская база сократилась на 3,7% до 54,3 млн человек.

Показатель MoU (minutes of use – количество потраченных абонентом минут) сократился на 5,8% до 305 минут. Потребление интернет-трафика выросло на 46,1% до 5 Гб в месяц.

Вторая причина снижения выручки – рост НДС (с начала 2019 г. этот налог вырос на 2 п. п. до 20%), продолжает Лебедева. В сегменте B2C оператор корректировал тарифы, но на фоне ценовых войн заложенная компенсация не сработала, объясняет Лебедева. Говоря о B2B-контрактах, по условиям некоторых из них НДС был пересчитан автоматически – покупатель заплатил больше. Но в случаях, когда сумма контракта была зафиксирована заранее и добавить к ней налог было нельзя, пострадала выручка оператора, объяснил гендиректор «Вымпелкома» Василь Лацанич.

Меньше повлияла отмена сетевого роуминга, продолжает Лебедева, потому что рост потребления услуг без роуминга частично компенсирует его отмену. Но так как стоимость тарифов, включая безлимитные, отличается в разных регионах, в некоторых более «дорогих» регионах стали появляться сим-карты из «дешевых», подмечает Лебедева. Возможно, стоит подумать, как выравнивать цены или корректно дистрибутировать сим-карты из региона в регион, рассуждает она. Пока это совсем незначительные потоки, но операторы собирают статистику для ФАС, добавляет она.

Выручка оператора способна расти лишь за счет двух факторов, уверен Лацанич. Первый – увеличение ARPU (среднемесячный счет абонента). «А как его увеличить, если 80% продаж – безлимиты?» Во II квартале 2019 г. ARPU «Вымпелкома» увеличился на 2,9% до 348 руб. Лацанич отметил расслоение абонентов: довольно много людей при текущей макроэкономической ситуации стремятся уменьшить свои счета за связь. Это происходит на фоне ценовых войн, указывает Лацанич.

Второй фактор роста выручки – увеличение абонентской базы, продолжает он. А этот показатель растет лишь у Tele2, поскольку оператор заходит на новые территории, рассуждает Лацанич. Tele2 отчитался за II квартал 2019 г. в тот же день, что и «Вымпелком» (1 августа 2019 г.): его выручка за апрель – июнь выросла на 12,7% до 39,7 млрд руб.

МТС и «Мегафон» за II квартал 2019 г. еще не отчитывались.