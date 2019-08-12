Гоблин переведет фильмы для «Ростелекома»

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Дмитрий Пучков (известный под псевдонимом Гоблин(на фото) переведет и озвучит для «Ростелекома» 11 фильмов vk.com / goblin

Дмитрий Пучков (известный под псевдонимом Гоблин) переведет и озвучит для «Ростелекома» 11 фильмов, рассказал «Ведомостям» представитель оператора. Фильмы в таком переводе будут эксклюзивно доступны только на площадках «Ростелекома» – видеосервисе Wink и видеотеке сервиса «Интерактивное кино». Первой картиной в переводе Гоблина для «Ростелекома» стала «Зеленая книга» – история о чернокожем джазовом музыканте, которая в этом году получила приз «Оскар». Представитель Пучкова подтвердил «Ведомостям» информацию о контракте с «Рос-телекомом». Его сумму стороны не раскрыли.

Благодаря сотрудничеству с Гоблином и его эксклюзивным переводам «Ростелеком» рассчитывает привлечь новую аудиторию на свои сервисы. Рынок видеосервисов в России быстро растет, и площадки жестко конкурируют за аудиторию. Один из главных способов привлечь новых пользователей – эксклюзивный контент. Несколько российских видеосервисов, прежде всего те, что связаны с телеканалами, уже выпускают сериалы и шоу специально для интернета. Среди них «ТНТ Premier», Start, Okko и «Кинопоиск» от «Яндекса». Но такой оригинальный контент стоит дорого и чаще площадки договариваются, например, о том, чтобы фильм или сериал в течение какого-то времени был доступен только на этом сервисе и лишь потом – у всех остальных. Особенный перевод фильма – еще одна форма эксклюзивного контента для продвижения сервиса. Но это намного дешевле производства собственного контента.