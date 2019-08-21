Как дочь миллиардера Самнера Редстоуна забирает бразды правления в его медиаимперии

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Шари Редстоун, президент National Amusements, председатель совета директоров будущей ViacomCBS Jared Siskin / Getty images

Еще несколько лет назад Шари Редстоун находилась в незавидном положении. Обладатель состояния в $4,3 млрд (413-й номер в списке Forbes) Самнер Редстоун, которому сейчас 96 лет, считал, что дочь не способна управлять его империей с такими внушительными активами, как MTV, Nickelodeon и Paramount Pictures. Он доверил бизнес деловым приятелям, а сам проводил время с подружками – гораздо моложе него и даже его дочери. Но когда здоровье Самнера стало ухудшаться, их с Шари отношения все-таки наладились. Это позволило ей взять под контроль CBS Corp и Viacom, а 13 августа Шари воплотила свою давнюю мечту: компании договорились о слиянии и, таким образом, воссоединятся спустя 13 лет.

Редстоун возглавит совет директоров объединенной компании ViacomCBS стоимостью более $27 млрд. Но она не собирается останавливаться на достигнутом – чтобы успешно конкурировать с Walt Disney, Netflix и другими гигантами, бизнес должен продолжать расти.

Только не семейный бизнес

Редстоун родилась в 1954 г. и росла в пригородах Бостона. На ее глазах Самнер превратил небольшую сеть кинотеатров своего отца в глобальную медиаимперию National Amusements, которая придумала многозальные кинотеатры, приобрела телеканалы и киностудию Paramount и управляет сейчас более чем 950 кинозалами в США, Великобритании и Латинской Америке.

Шари поначалу пошла по стопам отца и изучала корпоративное и уголовное право. После этого девушка работала в юридической фирме, где, как отмечает Financial Times, ее коллегами были одни мужчины. В 1980 г. Шари вышла замуж за раввина Айру Корффа и решила сосредоточиться на воспитании троих детей. «Единственным моим намерением было никогда не работать в семейном бизнесе», – говорила Редстоун на недавней конференции. Этим занялся ее муж, который в итоге стал президентом National Amusements в 1987 г. Компанию он покинул только в 1994 г., через два года после развода с Редстоун, но после этого еще 15 лет был консультантом Самнера и компании.

Редстоун вошла в руководство National Amusements только в 1993 г., став тогда исполнительным вице-президентом. Недоброжелатели в совете директоров говорили, что ей не хватает навыков и опыта для управления крупной компанией. Самнер разделял эти взгляды и в письме журналу Forbes в 2007 г. написал, что она «почти не вносит вклад» в развитие семейного бизнеса. В 2014 г. в возрасте 90 лет он в интервью Hollywood Reporter отказался обсуждать передачу своей империи дочери: «Знаете почему? Я не собираюсь умирать».