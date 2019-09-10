Технологии / Медиа
Статья опубликована в № 4896 от 11.09.2019 под заголовком: 20 млрд на всех

Больше 6 млн человек в России платят за сериалы и фильмы в интернете

Рынок видеосервисов растет все быстрее, но конкуренцию выдерживают не все площадки

Российский рынок видеосервисов снова ускорился: их доходы в первой половине 2019 г. выросли по сравнению с тем же периодом 2018 г. на 44,3% до 10,6 млрд руб., подсчитала аналитическая компания Telecom Daily (предварительные данные). В первой половине 2018 г. по сравнению с тем же периодом 2017 г. рынок вырос на 32%. По итогам всего 2019 года онлайн-кинотеатры заработают около 21,5 млрд руб. (в том числе учитываются данные зарубежных площадок – YouTube, iTunes, Google Play), прогнозируют аналитики. Семь лет назад этот рынок не превышал 1 млрд руб.

Первые несколько лет российские видеосервисы развивались прежде всего за счет показа рекламных роликов, но два года назад платежи пользователей онлайн-кинотеатрам превысили их рекламную выручку. С тех пор доля платежей в доходах видеосервисов растет – за первые шесть месяцев 2019 г. она приблизилась к 70%, платежи по сравнению с тем же периодом 2018 г. выросли в 1,7 раза до 7,3 млрд руб. Рекламная выручка, напротив, увеличилась только на 11% до 3,3 млрд руб.

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