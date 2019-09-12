Крупнейшие игроки рынка подготовят стратегию больших данных

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Андрей Гордеев / Ведомости

В Минкомсвязи 2 сентября прошло обсуждение стратегии развития рынка больших данных, сообщил человек, знакомый ходом этого совещания, и подтвердил директор департамента Минкомсвязи Василий Слышкин. Стратегию разрабатывает Ассоциация участников рынка больших данных, объединяющая «Мегафон», «Ростелеком», «Яндекс», Mail.ru Group, Сбербанк, «Тинькофф банк», Газпромбанк и др. В пресс-службе ассоциации говорят, что разрабатывают стратегию до 2024 г. с Boston Consulting Group и рассчитывают представить финальный вариант осенью. Минкомсвязи назвало документ недостаточно проработанным, сказал человек, знакомый с ходом совещания.

В стратегии (копия ее презентации есть у «Ведомостей», подлинность содержания подтвердили в ассоциации) предлагается, в частности, позволить игрокам рынка делиться анонимными персональными данными друг с другом (например, об абонентах – с ритейлерами), а государству – с частными компаниями (например, видеозаписями камер наблюдения), начать государственную цифровизацию информации в релевантных для больших данных областях (например, о здоровье людей), создать стандарт для внедрения больших данных в госкомпаниях. Ассоциация предлагает также выделить места для экспериментов с ослабленным регулированием и привлечь к распространению результатов удачных экспериментов регуляторов (Минкомсвязи), а еще обеспечить инновационные команды доступом к труднодоступной отраслевой информации вроде эксплуатационных данных о сетях электроснабжения. Кроме того, ассоциация предлагает позволить пользователям одновременно и дистанционно давать согласие на использование их данных в нескольких целях.