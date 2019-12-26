Закон года. Почему интернет в России не станет суверенным

Проще говоря, основная задача закона о суверенном интернете – работа системы централизованного управления национальным сегментом интернета и защита его от потенциальных внешних угроз и кибератак. Однако средства защиты – всегда ответная реакция, а не превентивная, а новые инструменты кибератак дешевы в разработке и появляются сразу, как только удается найти противоядие против предыдущего защитного инструмента. Поэтому внедрение систем DPI не решит проблемы, объясняет представитель одной из компаний, занимающихся разработкой и внедрением систем защиты от кибератак. «DPI-система несовершенна, – рассуждает он. – Она не смотрит содержимое пакетов, это слишком затратно. Это система фильтрации трафика. Она пришла на смену целевой блокировке, т. е. блокировке конкретных IP-адресов или диапазонов IP-адресов». По IP, например, Роскомнадзор пытался заблокировать Telegram, внеся его IP-адрес в реестр запрещенных ресурсов.