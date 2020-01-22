Будут ли миллионы геймеров по-прежнему играть в WarCraft
Blizzard Entertainment вошла в историю как разработчик таких знаменитых игр, как WarCraft, Diablo, Overwatch, HearthStone. Но последний год оказался для компании противоречивым. С одной стороны, на ежегодном фестивале BlizzCon в ноябре прошлого года она порадовала геймеров, показав Diablo IV, Overwatch 2 и дополнение к World of WarCraft. С другой – вышедшая в августе World of WarCraft Classic, которая воссоздает оригинальную игру 15-летней давности, получила весьма неоднозначные отзывы. После этого компания умудрилась стать фигурантом политического скандала. Отыграв матч в HearthStone (игра по мотивам вселенной WarCraft), киберспортсмен в прямом эфире призвал к освобождению Гонконга. Компания лишила его $3000 призовых и отправила в бан на год, опасаясь недовольства китайских властей. В ответ получила такую бурю на Западе, что наказание пришлось смягчить, а BlizzCon начать с извинений.
В ноябре стало известно, что из компании уходит ряд ключевых сотрудников, отвечающих за World of WarCraft и StarCraft. В прошлом году Blizzard Entertainment покинули два из трех основателей. Интриги добавляет то, что, по слухам, один из них создает своего производителя игр. В строю остался лишь старший вице-президент Аллен Адхам, который когда-то и собрал друзей в стартап, из которого выросла Blizzard Entertainment.
Их подружил Джо
Около 30 лет назад студент Адхам работал в компьютерной лаборатории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Принтер стоял на другом этаже здания, поэтому, послав документ на печать, Адхам заблокировал терминал и пошел за бумагами. Через 10 минут блокировка почему-то снялась. Работавший по соседству студент Майк Морхейм поступил так, как сделали бы многие молодые люди: снова заблокировал терминал, введя новый пароль. Он придумал его на ходу – «Джо». И предвкушал, как незнакомец, вернувшись, будет судорожно перебирать варианты пароля.
К его удивлению, Адхам ввел какую-то комбинацию и доступ к терминалу открылся. «Как ты это сделал?» – поразился Морхейм. «Сделал что?» – не понял Адхам. «Подобрал пароль. Какой у тебя был пароль?» – допытывался Морхейм. «Не скажу», – отказался Адхам. «Это был «Джо»? – спросил Морхейм. «Как ты узнал?» – настал черед удивляться Адхама. Когда выяснилось, что Морхейм случайно угадал его пароль, они смеялись полчаса – и стали закадычными друзьями.