Будут ли миллионы геймеров по-прежнему играть в WarCraft​

Blizzard Entertainment вошла в историю как разработчик таких знаменитых игр, как WarCraft, Diablo, Overwatch, HearthStone. Но последний год оказался для компании противоречивым. С одной стороны, на ежегодном фестивале BlizzCon в ноябре прошлого года она порадовала геймеров, показав Diablo IV, Overwatch 2 и дополнение к World of WarCraft. С другой – вышедшая в августе World of WarCraft Classic, которая воссоздает оригинальную игру 15-летней давности, получила весьма неоднозначные отзывы. После этого компания умудрилась стать фигурантом политического скандала. Отыграв матч в HearthStone (игра по мотивам вселенной WarCraft), киберспортсмен в прямом эфире призвал к освобождению Гонконга. Компания лишила его $3000 призовых и отправила в бан на год, опасаясь недовольства китайских властей. В ответ получила такую бурю на Западе, что наказание пришлось смягчить, а BlizzCon начать с извинений.