Технологии

Министр Шадаев предлагает открыть персональные данные граждан силовикам

А общение граждан с властью ограничить тремя часами в год
Екатерина Кинякина Ангелина Кречетова Петр Харатьян Денис Сивичев
Максут Шадаев ратует за цифровую свободу /TADVISER

Новый министр связи Максут Шадаев 27 января выступил на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика». Стратегию развития цифровой экономики в интересах граждан, бизнеса и государства министр Шадаев представил не только региональным представителям, но и чиновникам из профильных министерств и ведомств, комитетов Госдумы, из госкорпораций, IT-компаний и экспертного сообщества, говорится в сообщении на сайте Кремля. Представители каких госкорпораций и IT-компаний участвовали в заседании, на сайте не сказано. Опрос госкорпораций результатов не дал. Операторы большой четверки не подтвердили присутствия своих представителей на совещании.

Предложения в презентации, показанной министром Шадаевым, в частности, касаются цифровизации здравоохранения, работы правоохранительных органов и цифровых удостоверений личности. «Ведомости» ознакомились с копией презентации, два участника совещания подтвердили, что министр показывал именно ее.

О безопасности

Согласно презентации, к 2024 г. все уполномоченные сотрудники, ведущие оперативно-розыскную деятельность (ОРД), смогут получить доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн. Речь идет о государственных данных, данных банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов.

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