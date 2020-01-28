Министр Шадаев предлагает открыть персональные данные граждан силовикам

Новый министр связи Максут Шадаев 27 января выступил на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика». Стратегию развития цифровой экономики в интересах граждан, бизнеса и государства министр Шадаев представил не только региональным представителям, но и чиновникам из профильных министерств и ведомств, комитетов Госдумы, из госкорпораций, IT-компаний и экспертного сообщества, говорится в сообщении на сайте Кремля. Представители каких госкорпораций и IT-компаний участвовали в заседании, на сайте не сказано. Опрос госкорпораций результатов не дал. Операторы большой четверки не подтвердили присутствия своих представителей на совещании.