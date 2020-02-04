Как создатели Spotify стали миллиардерами благодаря музыкальным пиратам

С одной стороны, усилия оправдались. В 2017 г. продажи потокового аудио через стриминговые сервисы вроде Spotify впервые стали главным источником выручки для индустрии звукозаписи – 38,4%, или $6,6 млрд от $17,3 млрд продаж (данные Международной федерации звукозаписи IFPI). В 2018 г. на них пришлось уже 60% – $11,6 млрд из $19,3 млрд. А вот продажи на физических носителях стремительно падают. Однако сверхдоходов Spotify это пока не принесло. Борьба со звукозаписывающими компаниями оказалась настолько изматывающей, что Лорентсон и Эк в какой-то момент сдались им на милость.