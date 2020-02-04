Как создатели Spotify стали миллиардерами благодаря музыкальным пиратам
Встретились однажды два шведских миллионера, оба пребывали в депрессии. Пожаловались друг другу, что деньги не принесли счастья, но привычка взяла свое: Даниэль Эк и Мартин Лорентсон затеяли совместный бизнес, и теперь они миллиардеры, вполне довольные жизнью, а Netflix снимает об этой истории телесериал. Эк и Лорентсон придумали самый популярный в мире музыкальный сервис Spotify. Один стриминговый единорог снимает кино о другом стриминговом гиганте – добро пожаловать в эпоху сингулярности, шутит Bloomberg.
Встретились однажды два шведских миллионера, оба пребывали в депрессии. Пожаловались друг другу, что деньги не принесли счастья, но привычка взяла свое: Даниэль Эк и Мартин Лорентсон затеяли совместный бизнес, и теперь они миллиардеры, вполне довольные жизнью, а Netflix снимает об этой истории телесериал. Эк и Лорентсон придумали самый популярный в мире музыкальный сервис Spotify. Один стриминговый единорог снимает кино о другом стриминговом гиганте – добро пожаловать в эпоху сингулярности, шутит Bloomberg.
Когда-то музыку продавали альбомами на физических носителях – на тех же CD-дисках. В крайнем случае выпускались синглы. Стив Джобс устроил революцию, позволив покупать онлайн отдельные песни с любого альбома. Лорентсон и Эк произвели следующую революцию. Фактически они сдали музыку в аренду, позаимствовав для интернета модель радио и телевидения, когда треки крутят бесплатно, зарабатывая на рекламе. Это называется потоковое воспроизведение: вы слушаете или смотрите онлайн, вместо того чтобы сначала скачать файл, а потом уже запустить его в проигрывателе. Как и Джобсу, шведам пришлось переломить яростное сопротивление звукозаписывающих компаний.
С одной стороны, усилия оправдались. В 2017 г. продажи потокового аудио через стриминговые сервисы вроде Spotify впервые стали главным источником выручки для индустрии звукозаписи – 38,4%, или $6,6 млрд от $17,3 млрд продаж (данные Международной федерации звукозаписи IFPI). В 2018 г. на них пришлось уже 60% – $11,6 млрд из $19,3 млрд. А вот продажи на физических носителях стремительно падают. Однако сверхдоходов Spotify это пока не принесло. Борьба со звукозаписывающими компаниями оказалась настолько изматывающей, что Лорентсон и Эк в какой-то момент сдались им на милость.