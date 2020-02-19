Не всякий букмекер попадет в список Forbes
Bet365 родился в небольшом депрессивном городке Англии, а стал гигантским онлайн-букмекером, работающим по всему миру. Его возглавляет сама основательница – Дениз Коутс, в прошлом году она поставила рекорд для Великобритании по вознаграждению гендиректора. За финансовый год, окончившийся в марте 2019 г., Коутс получила 323 млн фунтов. И была 244-й в списке Forbes, который оценивает ее состояние в $12,5 млрд.
Если сложить ее ежегодный доход в стопку из 50-фунтовых банкнот, она будет вдвое выше 87-этажного небоскреба «Шард» в Лондоне, приводят наглядный пример британские СМИ. В среднем гендиректор из списка FTSE 100 в 2018 г. заработал 4,7 млн фунтов – в 60 с лишним раз меньше, чем Коутс. На 2-м месте среди самых высокооплачиваемых гендиректоров страны – Джефф Фэрберн из Persimmon со смешными на фоне Коутс 38,9 млн фунтов. Впрочем, все связанные с Bet365 цифры велики. Через него проходят ставки на сумму, превышающую годовое производство в денежном выражении Хорватии или Уругвая.
Коутс получила 277 млн фунтов как зарплату, а как владелец контрольного пакета акций в 50,1% – чуть больше половины из 92,5 млн дивидендов. Налогов она заплатила около 125 млн фунтов, оценивает Financial Times (FT). Могла бы и меньше, оформи она основную часть выплат как дивиденды. Но отказ от оптимизации налогов не спас ее от критики. Хотя Bet365 жертвует десятки миллионов фунтов, организация по борьбе с игровой зависимостью Safer Online Gambling Group призвала Коутс отдать 10% зарплаты на помощь игроманам. А Брайан Чэппелл, основатель организации Justice For Punters, защищающей права игроков, заявил: «Разве этично зарабатывать 1,3 млн фунтов в день?» Правда, Коутс не привыкать к такого рода нападкам. Когда за 2017 г. она получила 220 млн фунтов одной только зарплаты, сыпались те же упреки. «А вот если бы Bet365 была автозаводом, все бы прыгали от радости и восхищались, какой это великий британский актив», – иронизирует консультант Bet365.