Не всякий букмекер попадет в список Forbes

Коутс получила 277 млн фунтов как зарплату, а как владелец контрольного пакета акций в 50,1% – чуть больше половины из 92,5 млн дивидендов. Налогов она заплатила около 125 млн фунтов, оценивает Financial Times (FT). Могла бы и меньше, оформи она основную часть выплат как дивиденды. Но отказ от оптимизации налогов не спас ее от критики. Хотя Bet365 жертвует десятки миллионов фунтов, организация по борьбе с игровой зависимостью Safer Online Gambling Group призвала Коутс отдать 10% зарплаты на помощь игроманам. А Брайан Чэппелл, основатель организации Justice For Punters, защищающей права игроков, заявил: «Разве этично зарабатывать 1,3 млн фунтов в день?» Правда, Коутс не привыкать к такого рода нападкам. Когда за 2017 г. она получила 220 млн фунтов одной только зарплаты, сыпались те же упреки. «А вот если бы Bet365 была автозаводом, все бы прыгали от радости и восхищались, какой это великий британский актив», – иронизирует консультант Bet365.