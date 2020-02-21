Российские разработчики просят новых льгот

Разработчики просят бессрочно продлить льготу по социальным взносам для компаний-разработчиков, 90% дохода которых обеспечивают IT-продукты. Для IT-компаний основным расходом является зарплата персонала и связанные с ней платежи, объясняет член правления «Руссофта» Владимир Рубанов. Сейчас IT-компании платят 14% вместо 30%, но эта льгота действует до 2023 г. Среди всех средств поддержки российских разработчиков эта, пожалуй, наиболее эффективная, подтверждает исполнительный директор «Акронис-Инфозащиты» Елена Бочерова: она позволяет поддерживать высокие зарплаты, чтобы конкурировать с зарубежными IT-компаниями. Если льготы отменят, есть большая вероятность, что разработчики будут уезжать, подтверждает президент «Ланит-Теркома» Андрей Терехов. Отсутствие льготы скажется на рентабельности и выживаемости разработчиков ПО, согласен гендиректор «Базальт СПО» Алексей Смирнов.